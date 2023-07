Comment poster et repartager des fils de discussion sur l’application Threads ?

Depuis son lancement officiel le jeudi 6 juillet, Threads, le concurrent de Twitter de Mark Zuckerberg, a reçu une réponse positive. Jusqu’à présent, la plateforme compte plus de 30 millions d’utilisateurs et on s’attend à ce qu’elle atteigne rapidement le milliard d’utilisateurs. Avec l’afflux de nouveaux utilisateurs de Threads, il est logique qu’un grand nombre d’entre eux veuillent savoir comment ils peuvent publier n’importe quoi sur Threads.

Ce que beaucoup d’entre nous ont également remarqué, c’est qu’il y a des nouveaux venus sur Threads – c’est-à-dire des utilisateurs qui n’ont peut-être jamais créé de compte Twitter et qui ne savent donc pas comment utiliser la nouvelle plateforme. Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment utiliser Threads, y compris comment créer des messages, répondre à des messages et réafficher des messages.

Plongeons dans le vif du sujet et commençons.

Comment poster des fils de discussion sur des fils de discussion ?

Threads est une plateforme textuelle qui vous permet d’ajouter des images et des vidéos à vos messages. Elle est similaire à celle de Twitter. Bien que vous ayez la possibilité de partager des médias, il est préférable de considérer Threads comme une plateforme permettant de publier des mises à jour textuelles simples et rapides. Si vous n’avez pas encore rejoint Threads, il est préférable de le faire maintenant. Consultez notre guide sur ce qu’est Threads et comment vous pouvez rejoindre la plateforme.

Vous pouvez facilement publier un fil de discussion en utilisant l’application Threads Android et iOS disponible gratuitement. Une fois que vous avez obtenu l’application et que vous vous êtes connecté, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour publier votre premier fil de discussion sur la plateforme Threads.

Lancez l’application Threads sur votre Android ou iOS appareil. En haut de l’application, appuyez sur le troisième onglet qui représente l’icône d’édition. Vous accédez alors à un écran où vous pouvez facilement saisir votre mise à jour de texte. Si vous souhaitez ajouter une image ou une vidéo, il vous suffit d’appuyer sur l’icône de la pièce jointe, d’accorder l’autorisation, puis de sélectionner l’image ou la vidéo de votre choix. Vous pouvez également cliquer sur ajouter un fil de discussion pour ajouter d’autres fils de discussion à votre fil de discussion existant. Une fois que vous avez ajouté ce que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur le bouton Publier qui se trouve dans le coin inférieur droit de l’application.

Points supplémentaires

Voici quelques-unes des choses que vous devez savoir lorsque vous publiez des messages sur les fils de discussion.

Vos mises à jour textuelles peuvent contenir un maximum de 500 caractères. Rien de plus que 500 caractères

Une fois que vous avez publié un fil de discussion, vous ne pouvez plus le modifier. Vous pouvez choisir de la supprimer uniquement.

Les vidéos peuvent être téléchargées, mais la durée de la vidéo ne doit pas dépasser 5 minutes.

Si vous supprimez votre fil de discussion, les réponses à votre fil seront toujours visibles.

Vous pouvez choisir qui peut voir vos fils de discussion avant de les publier.

Vous pouvez choisir de masquer le nombre de likes, ce que vous pouvez facilement faire sur Instagram.

Comment republier un fil de discussion sur Threads

Le re-partage d’un fil de discussion est similaire à la fonction de re-tweet que vous voyez sur Twitter. Voici comment vous pouvez reposter un fil de discussion.

Tout d’abord, rendez-vous sur le fil de discussion que vous souhaitez partager. Sous le fil de discussion, vous verrez une icône Repost à droite de l’icône de commentaire. En cliquant sur l’icône Reshare, vous aurez le choix entre deux options. Vous pouvez choisir Repost pour reposter directement le fil de discussion. La discussion repostée sera visible par tous vos abonnés sur votre profil. Vous pouvez également choisir l’option Citation. Cela vous permet d’ajouter votre propre texte au message que vous partagez à nouveau. La fonction de signalement fonctionne exactement comme les fonctions Retweet et Quote Retweet de Twitter.

Comment supprimer un fil de discussion

Si votre fil de discussion contient des fautes d’orthographe ou de frappe et que vous avez l’intention d’y apporter des modifications, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Dans ce cas, la seule option raisonnable est de supprimer votre fil de discussion et d’en publier un nouveau. Voici la marche à suivre pour supprimer votre fil de discussion.

Lancez l’application et tapez sur la dernière touche qui contient l’icône de profil. Vous verrez maintenant votre page de profil et la liste de tous vos fils de discussion. Sélectionnez le message que vous souhaitez supprimer. Tapez sur les trois points horizontaux que vous voyez en haut du message. Vous pouvez voir un menu apparaître en bas de l’écran. Tapez sur le bouton Supprimer. Le fil de discussion est maintenant supprimé.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement publier une discussion, ajouter des photos et des vidéos et même ajouter des discussions supplémentaires à votre discussion principale. Si vous avez des questions ou des interrogations, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

Avez-vous commencé à utiliser Threads ? Que pensez-vous de cette nouvelle plateforme par rapport à Twitter ?

