iPad Pro OLED : Ce que disent les rumeurs et pourquoi Apple fait ce changement

Apple prévoit de revoir sa gamme d’iPad avec des écrans OLED à partir de l’année prochaine. Cette transition s’accompagnera de quelques changements en termes de fonctionnalités, de prix, etc. Voici tout ce que nous savons sur les projets d’Apple concernant les iPad OLED et sur les raisons qui l’ont poussé à opérer ce changement maintenant.

Pourquoi l’OLED ?

Alors que les rumeurs d’iPads OLED se multiplient, de nombreuses personnes se demandent pourquoi Apple prévoit de passer à l’OLED quelques années seulement après avoir sorti le premier iPad Pro équipé d’un mini-LED. Comme nous l’avons expliqué par le passé, le mini-LED est une alternative à l’OLED qui est moins bonne à certains égards et meilleure à d’autres.

Les écrans mini-LED sont constitués de milliers de petites LED disposées en plusieurs zones de gradation. Cela permet aux écrans mini-LED d’atteindre des niveaux de luminosité plus élevés que les écrans OLED, mais les niveaux de noir sont toujours meilleurs sur les écrans OLED. En effet, ce sont les pixels eux-mêmes qui produisent la lumière, de sorte que lorsque ces pixels doivent être noirs, ils peuvent être entièrement éteints.

Lorsque le premier iPad Pro 12,9 pouces avec mini-LED est sorti en 2021, de nombreuses critiques ont fait référence à ce que l’on appelle le « blooming ». Cet effet se produit lorsque des éléments non noirs de l’interface utilisateur sont rétroéclairés et que la lumière déborde sur l’interface noire. C’est un inconvénient par rapport à l’OLED, où, encore une fois, les pixels noirs sont entièrement éteints plutôt qu’atténués.

Cela dit, l’OLED présente un inconvénient majeur : la brûlure. Ce phénomène est dû au fait qu’une image statique reste affichée sur l’écran pendant de longues périodes. Lorsque cela se produit, une marque visible de cette image reste sur l’écran, indépendamment de ce que vous regardez.

Même si le mini-LED, qu’Apple utilise actuellement dans l’iPad Pro et le MacBook Pro de 12,9 pouces, est supérieur aux panneaux LCD, les experts continuent de dire que l’OLED reste le meilleur écran qui soit. Les pixels auto-éclairés permettent d’obtenir une bien meilleure qualité d’image que la technologie de zone de gradation mini-LED. La gravure reste un problème, mais il existe des solutions logicielles pour l’atténuer.

Quand le premier iPad OLED sera-t-il commercialisé ?

Selon les rumeurs actuelles, Apple vise le premier semestre 2024 pour son premier iPad doté d’un écran OLED. Les modèles iPad Pro de 11 et 12,9 pouces seront les premiers à passer à l’OLED. La technologie d’affichage pourrait ensuite s’étendre au reste de la gamme d’iPad.

Des sources fiables, dont Bloomberg et l’analyste Ross Young, ont corroboré ce calendrier. Plus récemment, Bloomberg a rapporté qu’Apple prévoyait une « refonte majeure de l’iPad Pro » avec un design revu et des écrans OLED pour le printemps 2024.

Comme nous l’avons souligné plus haut, l’OLED présente quelques inconvénients, notamment en ce qui concerne les brûlures et les niveaux de luminosité. Young affirme cependant qu’Apple prévoit une approche unique de l’OLED pour répondre à certains de ces problèmes.

Selon Young, Apple utilisera une technologie d’affichage OLED appelée « tandem stack ». Cette technologie permet d’augmenter la luminosité, d’améliorer la longévité de l’écran et de réduire la consommation d’énergie d’environ 30 % par rapport aux panneaux OLED traditionnels. Ces appareils devraient également être équipés d’écrans à fréquence de rafraîchissement variable afin d’améliorer encore l’efficacité.

Prix de l’iPad Pro OLED

Enfin, combien coûtera le premier iPad Pro OLED ? Les premières rumeurs suggèrent qu’il sera cher. Non seulement les panneaux OLED sont plus chers que les panneaux LCD et mini-LED, mais Apple prévoit également d’utiliser la version la plus avancée des panneaux OLED sur le marché.

Un récent rapport sur la chaîne d’approvisionnement de The Elec suggère qu’Apple vise actuellement un prix de départ de 1 500 $ pour l’iPad Pro 11 pouces avec OLED et un prix de départ de 1 800 $ pour la version 12,9 pouces. Il s’agirait d’une augmentation de prix significative par rapport à la gamme actuelle d’iPad Pro. Aujourd’hui, l’iPad Pro 11 pouces est proposé à partir de 799 $, tandis que l’iPad Pro 12,9 pouces est proposé à partir de 1 099 $.

Il reste à voir si les nouveaux iPad Pro sont aussi chers. Une augmentation de prix semble toutefois probable.

