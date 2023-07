Zoomer avec l’appareil photo de votre smartphone ? Osez !

Parfois, je n’aime pas le cadrage avec les niveaux de zoom de l’appareil photo de mon smartphone. 0,5x, 1x ou 3x ? Le meilleur résultat est peut-être obtenu avec un grossissement de 1,2x ou 2,4x. Il suffit donc de zoomer ? Un vieux dicton de photographe dit : il ne vaut mieux pas ! Car le zoom numérique prend alors le pas sur le zoom optique. Dans ce cas, l’appareil photo du smartphone doit « inventer » des pixels qui ne sont tout simplement pas là, et cela s’accompagne toujours d’une perte de qualité.

Mais avec les téléobjectifs et leurs capteurs souvent beaucoup plus petits, la qualité d’image n’en souffre-t-elle pas aussi ? Le zoom numérique est-il vraiment si mauvais aujourd’hui ? Nous avons zoomé.

Contenu :

Zoom 2,9x ou 3x : quelle est la différence ?

Pour notre petit test, nous avons d’abord utilisé deux des meilleurs smartphones avec appareil photo au moment de la recherche : l’iPhone 14 Pro et le Huawei P60 Pro. En plus de leur appareil photo ultra grand angle et de leur appareil photo principal, ils disposent tous deux d’un téléobjectif avec zoom optique, l’iPhone avec un grossissement de 3x et le Huawei avec un grossissement de 3,5x. Si nous effectuons un léger zoom arrière, par exemple à 2,9x ou 3,3x, l’appareil photo revient à l’appareil principal. Un zoom numérique avec un grossissement assez élevé intervient alors. Et nous pouvons comparer directement ce qui est le mieux. Ici, sur l’iPhone 14 Pro :

iPhone sans zoom (Image : Jürgen Vielmeier) iPhone avec zoom numérique 2,9x (Image : Jürgen Vielmeier) iPhone avec zoom optique 3x (Image : Jürgen Vielmeier) iPhone agrandi 1x iPhone agrandi avec un zoom 2,9x iPhone agrandi avec un zoom 3x Remarque : Nous avons laissé toutes les images en taille réelle pour une meilleure visualisation. C’est pourquoi l’ouverture peut prendre un peu de temps.

Vous le voyez ici dans les détails : entre le zoom 2,9x et le zoom 3x de la caméra de l’iPhone 14 Pro, vous ne remarquez pas de différence de qualité notable. Les artefacts gênants, l’effet d’escalier, la perte de netteté, la mauvaise représentation des couleurs – tout cela est limité. L’image 1x que nous avons agrandie sur une partie similaire est également de bonne qualité. Mais un autre problème apparaît : l’agrandissement ultérieur sur l’ordinateur réduit drastiquement la quantité de pixels pour la même section. Elle ne serait plus suffisante pour imprimer l’image sans faiblesses visibles.

La situation est similaire pour le sujet suivant. Nous constatons à peine une baisse de la qualité d’image dans les images zoomées et leurs agrandissements sur ordinateur :

iPhone 1x (Image : Jürgen Vielmeier) iPhone 1,2x zoom numérique (Image : Jürgen Vielmeier) iPhone 2,7x zoom numérique (Image : Jürgen Vielmeier) iPhone 3x zoom optique (Image : Jürgen Vielmeier) iPhone 1x (agrandi) iPhone 1,2x (agrandi) iPhone 2,7x (agrandi) iPhone 3x (agrandi)

La situation est similaire avec le Huawei P60 Pro. Les images sont belles sur les petits comme sur les grands écrans, qu’elles soient originales ou zoomées 1,2x. Il en va de même pour la qualité à un grossissement de 3,2 ou 3,5x. Toutefois, comme le zoom 3,5 utilise une autre caméra, il est intéressant de constater que les couleurs sont légèrement différentes. L’image prise avec le téléobjectif est légèrement plus rougeâtre :

Huawei P60 Pro 1x Huawei P60 Pro Zoom 1,2x Huawei P60 Pro zoom 3,2x Huawei P60 Pro Zoom 3,5x Huawei P60 Pro 1x (agrandi) Huawei P60 Pro 1,2x (agrandi) Huawei P60 Pro 3,2x (agrandi) Huawei P60 Pro 3,5x (agrandi)

Pour être complet, la peinture de la porte de garage est une comparaison. Ici aussi, nous voyons des couleurs légèrement plus saturées avec l’appareil photo téléobjectif 3,5x, mais aussi peu de bruit à tous les niveaux de zoom, ce qui donne une qualité similaire. Toutefois, la quantité de pixels de l’image agrandie 1x est nettement plus faible, de sorte que vous ne pourriez pas imprimer l’extrait sans perte de qualité :

Huawei P60 Pro 1x Huawei P60 Pro Zoom 3,3x Huawei P60 Pro Zoom 3,5x Huawei P60 Pro 1x (agrandi) Huawei P60 Pro 3,3x (agrandi) Huawei P60 Pro 3,5x (agrandi)

C’est la raison pour laquelle on voit ici : Si vous prévoyez de faire un très petit cadrage, il est préférable de zoomer un peu sur le smartphone plutôt que de recadrer l’image plus tard sur l’ordinateur.

Top smartphones : zoom de nuit

De jour, rares sont les appareils photo de smartphones qui présentent des faiblesses notables, mais qu’en est-il de nuit ? Faisons ici aussi la comparaison. Commençons par le Huawei P60 Pro :

Huawei P60 Pro 1x Huawei P60 Pro 1,2x Huawei P60 Pro 3,2x Huawei P60 Pro 3,5x Huawei P60 Pro 1x (agrandi) Huawei P60 Pro 1,2x (agrandi) Huawei P60 Pro 3,2x (agrandi) Huawei P60 Pro 3,5x (agrandi)

Ici, nous remarquons effectivement une nette baisse de qualité pour les deux grands facteurs de zoom dans l’agrandissement par communiqué à l’image non agrandie ou seulement légèrement agrandie de la caméra principale. En revanche, nous voyons peu de différence aussi bien entre la taille d’image 1x et 1,2x qu’entre l’agrandissement 3,2x et 3,5x.

L’iPhone 14 Pro fait un peu mieux que le Huawei pour le zoom de nuit :

iPhone 14 Pro 1x iPhone 14 Pro 1,2x iPhone 14 Pro 2,7x iPhone 14 Pro 3x iPhone 14 Pro 1x (agrandi) iPhone 14 Pro 1,2x (agrandi) iPhone 14 Pro 2,7x (agrandi) iPhone 14 Pro 3x (agrandi)

Dans les facteurs de zoom plus élevés, le résultat chute également, même si ce n’est pas aussi net que pour le P60 Pro.

La conclusion sur le zoom de nuit est donc la suivante : La nuit, il est préférable de n’utiliser que la caméra principale. Avec elle, vous pouvez zoomer de quelques crans sans problème. Il est préférable de ne pas utiliser la caméra zoom la nuit, car elle ne peut pas fournir une aussi bonne qualité. Si vous avez l’intention de l’utiliser de toute façon, cela n’a pas d’importance que vous fassiez un zoom avant ou arrière sur le triple de l’agrandissement.

Zoomer avec un téléphone de milieu de gamme

Si vous dites : « Très bien, mais vous avez comparé deux smartphones très chers avec de très bons appareils photo sur le marché. Le mien a coûté mille euros de moins. Peut-il faire de même ? »

Voyons voir. Voici la comparaison des images avec le téléphone de milieu de gamme Samsung Galaxy A53 :

Samsung Galaxy A53 : L’original 1x (Image : Jürgen Vielmeier) Samsung Galaxy A53 : 2,4x (Image : Jürgen Vielmeier) Samsung Galaxy A53 : L’original 1x la nuit (Image : Jürgen Vielmeier) Samsung Galaxy A53 : 2,4x la nuit (Image : Jürgen Vielmeier) Agrandi 1x Agrandi 2,4x Agrandi 1x Agrandi 2,4x

Même avec ces photos, nous voyons que le Samsung Galaxy A53 ne prend pas d’aussi belles photos de nuit que de jour et qu’il absorbe beaucoup de lumière. Mais vous ne verrez pas de différence de qualité notable entre les photos zoomées et non zoomées, même dans les agrandissements.

Zoomer avec un smartphone d’entrée de gamme

Nous avons également utilisé un smartphone d’entrée de gamme pour notre test et avons ainsi pu zoomer : le Motorola G13.

Motorola G13 tags 1x Original (Image : Jürgen Vielmeier) Motorola G13 tags 2x (Image : Jürgen Vielmeier) Motorola G13 de nuit 1x (Image : Jürgen Vielmeier) Motorola G13 de nuit 2,5x (Image : Jürgen Vielmeier) Motorola G13 tags agrandi 1x (photo : Jürgen Vielmeier) Motorola G13 tags agrandi 2x (Image : Jürgen Vielmeier) Motorola G13 de nuit agrandi 1x (Image : Jürgen Vielmeier) Motorola G13 agrandi 2,5x la nuit (Image : Jürgen Vielmeier)

La nuit n’est pas la meilleure heure pour ce téléphone d’entrée de gamme : vous ne distinguez presque rien sur toutes les photos, même celles prises par l’appareil photo principal. Les images zoomées ne sont donc pas plus mauvaises. En revanche, l’appareil photo prend de bonnes photos de jour, qui ne manquent pas de qualité, même en zoomant.

Le zoom optique et le zoom numérique expliqués sur les smartphones

Le zoom numérique fait appel à des algorithmes. Le processeur d’image intervient pour « intégrer » de nouveaux pixels dans l’image, qui reçoivent leurs informations de couleur des pixels voisins. Ces informations ne sont jamais aussi bonnes que dans la nature et s’accompagnent toujours d’une perte de qualité.

Cependant, la plupart des smartphones sont aujourd’hui équipés de capteurs haute résolution, notamment dans leur appareil photo principal, qui disposent de nombreux mégapixels – ce qui indique qu’il n’est pas nécessaire d’insérer autant de pixels lorsque l’on zoome. Les algorithmes qui intègrent ces pixels sont également de plus en plus performants.

Le zoom optique n’est disponible que sur les smartphones à triple caméra les plus chers. Dans ce cas, les fournisseurs utilisent simplement une ou parfois deux caméras supplémentaires qui ont une distance focale plus élevée par communiqué à la caméra principale. Ils rapprochent ainsi optiquement le sujet. Lisez également notre article sur les smartphones avec zoom optique.

Ces appareils photo à zoom ont toutefois un inconvénient : ils utilisent généralement un capteur beaucoup plus petit et de moins bonne qualité que l’appareil photo principal. Comme ils utilisent également des ouvertures plus petites, le capteur reçoit beaucoup moins de lumière, ce qui entraîne du bruit. A l’heure où nous mettons sous presse, aucun fabricant de smartphones n’a encore présenté de caméra zoom aussi performante que la caméra principale. L’utilisation du zoom optique sur les smartphones est donc toujours associée à une perte de qualité.

Trucs et astuces pour zoomer avec l’appareil photo de votre smartphone

Le meilleur zoom reste le Zoomer avec vos pieds . Si vous le pouvez : Rapprochez-vous le plus possible de votre sujet jusqu’à ce que vous trouviez le meilleur cadrage sans zoomer.

. Si vous le pouvez : Rapprochez-vous le plus possible de votre sujet jusqu’à ce que vous trouviez le meilleur cadrage sans zoomer. Nous conseillons le léger un zoom avant. Donc peut-être 1,2x ou parfois 2,3x. Plus vous zoomez, plus le système doit intégrer de pixels et plus l’image se dégrade.

un zoom avant. Donc peut-être 1,2x ou parfois 2,3x. Plus vous zoomez, plus le système doit intégrer de pixels et plus l’image se dégrade. Ne zoomez que sur les images, que vous ne souhaitez pas nécessairement imprimer par la suite. C’est surtout sur les grandes impressions A4 ou plus grandes que l’on remarque la moindre qualité des images zoomées. Sur les écrans de smartphone plus petits pour Instagram et autres : pas tellement.

que vous ne souhaitez pas nécessairement imprimer par la suite. C’est surtout sur les grandes impressions A4 ou plus grandes que l’on remarque la moindre qualité des images zoomées. Sur les écrans de smartphone plus petits pour Instagram et autres : pas tellement. Utiliser la fonction Hi-Res de l’appareil photo de votre smartphone (si vous en avez un). Elle prend des photos avec plus de mégapixels, et vous pouvez toujours sélectionner des extraits en haute résolution sur votre ordinateur.

de l’appareil photo de votre smartphone (si vous en avez un). Elle prend des photos avec plus de mégapixels, et vous pouvez toujours sélectionner des extraits en haute résolution sur votre ordinateur. Prenez des photos de sujets bien éclairés et tenez votre smartphone immobile pendant la prise de vue. Vous aurez ainsi plus de chances d’obtenir une bonne qualité même avec le zoom.

Conclusion : osez zoomer

Pour résumer, toute photo prise avec un zoom est toujours un peu moins bonne que celle prise avec la focale normale. Mais aujourd’hui, le zoom numérique des appareils photo de smartphones a rattrapé son retard et donne de bons résultats lorsque le zoom n’est pas trop puissant. Surtout si vous considérez que même les appareils photo à zoom téléobjectif avec une focale 2x ou 3x photographient toujours avec une perte de qualité.

Si vous ne souhaitez pas imprimer votre photo en haute résolution, mais seulement partager vos clichés avec vos amis ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez zoomer un peu avec votre smartphone sans crainte.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :