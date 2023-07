Exposition de l’interface MIUI 15 : les icônes ont un nouveau look

Le géant chinois de la fabrication, Xiaomi, travaille toujours sur son prochain système MIUI 15. Cependant, avant la sortie officielle du nouveau système, des fuites provenant de sources fiables confirment ce que ce système apportera. Il n’y a pas si longtemps, une première version Dev de MIUI 15 est apparue sur le serveur de mise à jour Xiaomi. Cependant, les dernières de ces fuites sont les changements qui viendront dans le système MIUI 15. La nouvelle fuite est une capture d’écran qui montre que l’icône du système sera fortement incurvée. Ceci est différent de la forme rectangulaire arrondie précédente. Cette fuite provient de @Xiaomiui qui est une source fiable.

MIUI 15 nouvelles icônes

L’un des changements les plus notables de MIUI 15 est le nouveau look des icônes. Les nouvelles icônes sont conçues pour être plus modernes et visuellement attrayantes. Les icônes se concentrent sur la clarté et un style simple. Les icônes ont un design plus plat et plus simple, avec une palette de couleurs cohérente et agréable pour les yeux. Les nouvelles icônes sont également de taille plus uniforme, ce qui facilite leur lecture rapide.

Les nouvelles icônes sont conçues pour être plus intuitives et conviviales. Par exemple, l’icône de l’appareil photo a maintenant un bouton d’obturateur plus proéminent. Cela facilite la socket de photos rapide. L’icône du téléphone comporte désormais un haut-parleur plus proéminent, ce qui facilite l’identification lorsque vous êtes en communication. L’icône de message aura également une bulle de discussion plus visible. La société affirme que cela facilitera l’identification lorsque vous avez un nouveau message.

Derniers mots

L’interface MIUI 15 met en valeur le dévouement de Xiaomi à offrir une expérience utilisateur visuellement attrayante et intuitive qui captivera et ravira sûrement les utilisateurs. Les nouvelles icônes ne sont qu’une des nombreuses améliorations que Xiaomi a apportées à l’interface, et nous pouvons nous attendre à voir des changements plus excitants dans la version finale. Avec MIUI 15, Xiaomi établit une nouvelle norme pour les systèmes d’exploitation basés sur Android, offrant aux utilisateurs une expérience plus dynamique, personnalisable et conviviale.

