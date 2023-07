Redmi Note 12 5G Android 13 Mise à jour: Patch de sécurité de juin disponible

Une des marques leaders dans le monde de la technologie mobile, la sous-marque de Xiaomi, Redmi, a ajouté un nouveau modèle à sa célèbre série Note : le Redmi Note 12 5G. Ce smartphone attire l’attention des utilisateurs grâce à son prix abordable et à ses fonctionnalités puissantes. Et maintenant, il y a une bonne nouvelle pour les utilisateurs du Redmi Note 12 5G : la mise à jour Android 13 est en cours de déploiement en Inde. Cette mise à jour offre aux utilisateurs un certain nombre d’améliorations offertes par la nouvelle version d’Android et des améliorations de l’interface MIUI 14.

Monde entier

Patch de sécurité de juin 2023

Le patch de sécurité de juin tant attendu V14.0.4.0.TMQMIXM est enfin disponible pour votre appareil. Cette mise à jour apporte des améliorations de sécurité importantes, garantissant que votre smartphone reste protégé contre les dernières menaces et vulnérabilités. Avec le patch de sécurité de juin installé, vous pouvez être tranquille en sachant que vos données personnelles et votre appareil sont protégés contre les risques potentiels. De plus, cette mise à jour peut également inclure des correctifs de bugs et des améliorations de performances, améliorant ainsi la stabilité générale et la convivialité de votre Redmi Note 12 5G. Assurez-vous de vérifier la disponibilité de la mise à jour dans les paramètres de votre appareil et maintenez votre smartphone à jour pour profiter d’une expérience sécurisée et fluide.

Journal des modifications

Système

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Téléchargement

Vous pouvez accéder à la mise à jour de juin via le programme de mise à jour ou notre application MIUI Downloader.

Inde

À partir du 24 juin 2023, le journal des modifications de la mise à jour Android 13 du Redmi Note 12 5G publié pour la région de l’Inde est fourni par Xiaomi.

[Système]

Version stable de MIUI basée sur Android 13

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Augmentation de la sécurité du système.

[Plus de fonctionnalités et améliorations]

La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout est bien plus net maintenant.

Mise à jour Android 13 de Redmi Note 12 5G pour EEE et monde entier [31 mai 2023]

À partir du 31 mai 2023, le journal des modifications de la mise à jour Android 13 du Redmi Note 12 5G publié pour la région de l’EEE et du monde entier est fourni par Xiaomi.

[Système]

Version stable de MIUI basée sur Android 13

Mise à jour du patch de sécurité Android de mai 2023. Augmentation de la sécurité du système.

En conclusion, la mise à jour Android 13 et l’interface MIUI 14 pour le Redmi Note 12 5G offrent de nombreuses innovations aux utilisateurs. Les améliorations et les fonctionnalités de performance améliorées d’Android 13 permettent aux utilisateurs d’utiliser leur smartphone de manière plus confortable. MIUI 14 enrichit l’expérience utilisateur avec des améliorations et de nouvelles fonctionnalités dans l’interface. Pour les propriétaires du Redmi Note 12 5G, cette mise à jour est une excellente occasion d’améliorer encore leur téléphone et de le doter de fonctionnalités modernes.

