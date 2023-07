La version PC de NBA 2K24'manque encore une fois de fonctionnalités pour les consoles de nouvelle génération

Pourquoi c’est important : Les trois dernières éditions PC de NBA 2K ont été peu convaincantes par communiqué aux consoles, qui ont bénéficié d’améliorations graphiques et de nouvelles fonctionnalités de jeu. Proposer des mises à jour de dernière génération sur PC est probablement nécessaire pour satisfaire les utilisateurs de systèmes bas de gamme, mais FIFA sur PC a atteint la parité avec la génération actuelle l’année dernière, tandis que Madden le fera cette année.

Visual Concepts et 2K Games ont révélé les détails de NBA 2K24, et ce sera probablement une autre déception pour les joueurs PC. Des graphismes améliorés, de nouveaux éléments de gameplay et le cross-play seront exclusifs aux versions PlayStation 5 et Xbox Series. La page web présentant le contenu de cette année et les fonctionnalités à venir ne mentionne pas du tout la version PC. La principale nouveauté du jeu est ProPLAY, qui utilisera de vraies séquences de la NBA pour améliorer la qualité d’animation du jeu d’une génération à l’autre.

Bien qu’il s’agisse du quatrième jeu à sortir sur les consoles de la génération actuelle, NBA 2K24 sera le premier à inclure le cross-play entre la PlayStation 5 et la Xbox Series dans tous les modes de jeu. Cette fonctionnalité n’a pas été introduite sur PC. De plus, le portage PC de l’année dernière manquait de certaines fonctionnalités du mode carrière des consoles de la génération actuelle, et la dernière version ne sera probablement pas différente à cet égard.

Lorsque les franchises de simulation sportive passent d’une génération de consoles à l’autre, le développeur attend généralement un an ou deux de plus pour apporter de nouvelles fonctionnalités à la version PC, traitant ainsi les joueurs comme les possesseurs de consoles de dernière génération. Lorsque la mise à jour arrive, elle entraîne une augmentation considérable de la configuration minimale requise, ce qui affecte négativement le nombre important d’utilisateurs jouant sur du hardware modeste.

Pour la série NBA 2K, cela s’est produit pour la dernière fois avec 2K15, et les exigences de 2K24 sont très similaires à celles de son prédécesseur âgé de neuf ans. Les caractéristiques recommandées mentionnent des puces vieilles de dix ans comme l’Intel i5-4430 et la NVIDIA GeForce GTX 770. Le seul obstacle potentiellement important est la nécessité d’un espace de stockage de 110 Go. L’avantage est que, comme 2K23, le jeu de cette année ne devrait pas avoir de problème à fonctionner sur le Steam Deck ou d’autres PC de jeu portables récents.

Cependant, retarder la version PC de quatre ans est excessif. Même NBA 2K15 a atteint la parité avec les versions PlayStation 4 et Xbox One un an seulement après le lancement de ces consoles. Plus récemment, FIFA 23 d’EA a mis fin à son retard de deux ans l’année dernière, et Madden 24 le rattrapera cette année.

NBA 2K24 est lancé le 8 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, consoles Xbox Series et Nintendo Switch. La version PC coûte 59,99 $, tandis que les éditions PS5 et Xbox Series sont au prix de 69,99 $.

