Super fonds d’écran MIUI 14 : Installez-les sur n’importe quel appareil Android

Les Super Wallpapers MIUI 14 sont une fonctionnalité populaire depuis la mise à jour MIUI 12, offrant aux utilisateurs une expérience unique et esthétiquement agréable sur leurs appareils Android. Ces fonds d’écran animés ajoutent une touche de dynamisme à l’écran de verrouillage et à l’écran d’accueil, offrant aux utilisateurs des visuels époustouflants qui prennent vie lorsqu’ils déverrouillent leurs téléphones. Grâce aux efforts du développeur linuxct, ces fonds d’écran peuvent désormais être appréciés sur un large éventail d’appareils Android fonctionnant sous Android 8 et supérieur, à l’exception des systèmes ne prenant en charge que les applications 64 bits comme la série Pixel 7.

Fonctionnalités

Les Super Wallpapers MIUI 14 vont au-delà des fonds d’écran statiques traditionnels en offrant deux visuels animés distincts qui se transitionnent en douceur entre l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil. Ces fonds d’écran présentent de superbes vues de corps célestes tels que la Terre, Mars et la Lune, et procurent une sensation d’immersion en simulant un effet tridimensionnel.

Toutes les fonctionnalités disponibles dans le MIUI d’origine.

Adapté pour fonctionner sur des ROM basées sur AOSP.

Vous pouvez sélectionner différents emplacements des fonds d’écran Terre et Mars à l’aide de l’application intégrée.

En déverrouillant l’appareil, le fond d’écran se transforme en une vue agrandie du corps céleste choisi, révélant des détails complexes et des paysages captivants. Les animations sont fluides et fluides, améliorant l’expérience utilisateur globale et créant une impression de profondeur et de réalisme.

Aperçu

Il existe 5 fonds d’écran différents disponibles. Vous pouvez choisir différentes régions sur les fonds d’écran Terre et Mars. Les fonds d’écran Géométrie ont à la fois des fonds d’écran sombres et clairs.

Terre

Mars

Saturne

Géométrie

Montagne

Installation

Obtenez les Super Wallpapers MIUI 14 et installez les fichiers APK de Xiaomi Super Wallpaper.

Ouvrez le sélecteur de fonds d’écran animés s’il est disponible, obtenez Google Wallpapers s’il n’est pas disponible.

Sélectionnez le fond d’écran que vous souhaitez et définissez-le sur les deux.

Sur certains appareils Xiaomi, le fond d’écran ne peut pas être appliqué à la fois sur l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil. Pour éviter ce problème, appliquez un fond d’écran animé différent disponible dans le système sur les écrans d’accueil et de verrouillage, puis appliquez les Super Wallpapers.

Pour basculer entre les différentes régions des fonds d’écran Terre et Mars, ouvrez l’application de configuration (cette application sera installée automatiquement lorsque vous installerez les fonds d’écran, vous pouvez les trouver dans le tiroir des applications) et sélectionnez la région souhaitée.

Les Super Wallpapers MIUI 14 ont insufflé une nouvelle vie au concept des fonds d’écran sur les appareils Android, offrant aux utilisateurs des arrière-plans captivants et animés qui rehaussent l’expérience visuelle. Initialement exclusifs aux appareils Xiaomi, les efforts de linuxct ont rendu ces fonds d’écran accessibles à un public plus large, permettant aux utilisateurs d’Android 8 et supérieur de profiter des superbes animations sur leurs propres appareils. Bien que certains appareils, tels que la série Pixel 7, soient limités par leur prise en charge des applications 64 bits, la majorité des utilisateurs d’Android peuvent désormais personnaliser leurs appareils avec ces fonds d’écran dynamiques et immersifs. Avec leurs animations fluides et leurs effets visuels réalistes, les Super Wallpapers MIUI 14 continuent de repousser les limites de ce qui est possible en termes de personnalisation et d’engagement des utilisateurs sur les appareils Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :