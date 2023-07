Top 5 des émulateurs N64 pour Android en 2023 : faites revivre vos jeux Nintendo 64 classiques

La Nintendo 64 était une console révolutionnaire qui a introduit les graphismes 3D dans le monde du jeu. Il avait certains des jeux les plus emblématiques de tous les temps, tels que Super Mario 64, Legend of Zelda : Ocarina of Time et GoldenEye 007. Si vous vous sentez nostalgique et que vous voulez revivre ces jeux classiques, vous pouvez utiliser un émulateur N64 sur votre appareil Android. Voici les 5 meilleurs émulateurs N64 pour Android en 2023.

Émulateurs N64 pour Android

1. Classic Boy Pro

ClassicBoy Pro est un émulateur multi-système prenant en charge N64, PlayStation, Game Boy Advance, etc. Il dispose d’un contrôleur à l’écran personnalisable et prend en charge les contrôleurs matériels. Vous pouvez enregistrer et charger votre progression dans le jeu et utiliser des codes de triche. L’application est disponible pour 3,99 $ sur le Google Play Store.

ClassicBoy Pro permet aux utilisateurs de jouer à des jeux vidéo rétro sur leurs appareils Android. Avec la possibilité de simuler des dizaines de consoles de jeux classiques et d’ordinateurs de poche, ClassicBoy Pro propose une vaste bibliothèque de dizaines de milliers de jeux vidéo rétro. L’application est disponible sur le Google Play Store et peut être téléchargée gratuitement.

L’application est disponible en deux versions : ClassicBoy Lite et ClassicBoy Pro. La version Lite est téléchargeable et utilisable gratuitement, tandis que la version Pro peut être achetée pour une somme modique. La version Pro offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment la prise en charge des codes de triche et des états de sauvegarde.

Voici les avantages, les inconvénients et les évaluations des utilisateurs de l’émulateur ClassicBoy Pro en fonction des résultats de la recherche :

Avantages:

ClassicBoy Pro est un émulateur multi-console qui prend en charge différentes consoles telles que Game Boy Advance, Game Boy, Game Boy Color, Sega Genesis, PlayStation et NES.

Il permet aux utilisateurs d’utiliser n’importe quel appareil externe pour rendre l’expérience plus agréable.

ClassicBoy Pro permet aux utilisateurs de changer les commandes en Gesture Control pour une expérience fluide et simple.

Il présente de nombreux avantages qu’aucun autre logiciel d’émulation ne peut comparer.

ClassicBoy Pro affiche le nombre de FPS et les filtres CTR.

Les inconvénients:

La valeur est très mauvaise pour cet émulateur car il coûte 8 $ et ne peut lire que les roms DS. Il n’a pas la capacité de lier et de jouer à des jeux de la génération précédente.

Il ne semble pas charger tous les jeux et certains utilisateurs ont signalé des problèmes de chargement des jeux PlayStation.

Évaluation des utilisateurs de l’émulateur ClassicBoy Pro :

ClassicBoy Pro a une note de 3,8 étoiles sur Google Play. Il a également 6,81 000 test et ses téléchargements dépassent 500 000.

2. Lémuroïde

Lemuroid est un émulateur gratuit et open source qui prend en charge N64, PlayStation et Game Boy Advance. Il a une interface propre et simple et prend en charge les contrôleurs matériels. Vous pouvez enregistrer et charger votre progression dans le jeu et utiliser des codes de triche. L’application est disponible sur le Google Play Store.

Lemuroid est un émulateur open source basé sur Libretro qui est conçu pour fonctionner sur une large gamme d’appareils, des téléphones aux téléviseurs, et pour offrir la meilleure expérience utilisateur sur Android. Il est entièrement gratuit et sans publicité. Son objectif principal est la facilité d’utilisation, une bonne intégration Android et une excellente expérience utilisateur. Lemuroid prend en charge une variété de systèmes, y compris Atari 2600, Atari 7800, Atari Lynx, Nintendo (NES), Super Nintendo (SNES), Game Boy (GB), Game Boy Color (GBC) et Game Boy Advance (GBA). Il prend également en charge les ROM zippées, la simulation d’affichage (LCD/CRT), la prise en charge de l’avance rapide, la prise en charge de la manette de jeu, la prise en charge de l’inclinaison vers le bâton, la personnalisation des commandes tactiles (taille et position), la synchronisation de la sauvegarde dans le cloud et le multijoueur local (connectez plusieurs manettes de jeu à le même appareil).

Avantages de l’émulateur Lemuroid

Lemuroid est un émulateur open source entièrement gratuit et sans publicité.

Il est conçu pour fonctionner sur une large gamme d’appareils, des téléphones aux téléviseurs, et offre la meilleure expérience utilisateur sur Android.

Il prend en charge une longue liste de plates-formes de jeux rétro et livre sur chacune d’entre elles.

Lemuroid présente une interface similaire à une console de jeu, avec des vignettes attribuées à leurs jeux respectifs, ce qui facilite la navigation.

Il a des paramètres et des options de personnalisation satisfaisants.

Il prend en charge les ROM zippées, la simulation d’affichage (LCD/CRT), la prise en charge de l’avance rapide, la prise en charge de la manette de jeu, la prise en charge de l’inclinaison vers le bâton, la personnalisation des commandes tactiles (taille et position), la synchronisation de la sauvegarde dans le cloud et le multijoueur local (connectez plusieurs manettes de jeu au même appareil).

Inconvénients de l’émulateur Lemuroid :

Tous les appareils ne peuvent pas émuler toutes les consoles. De plus, les utilisateurs auront besoin d’un appareil très puissant pour les systèmes plus récents tels que PSP, DS et 3DS.

La tâche fastidieuse de déplacer tous les fichiers nécessaires en un seul endroit peut être un inconvénient.

Le manque d’options et de personnalisation, la lenteur, ainsi que la réactivité peuvent être un inconvénient.

L’interface peut être complexe à naviguer, et il faut plus creuser qu’on ne le voudrait pour accéder aux jeux.

La vue du jeu n’est pas la plus jolie (juste une liste de texte), et il n’y a pas de véritable personnalisation à part quelques moteurs d’interface utilisateur différents (XMB, etc.).

Évaluation de l’utilisateur de l’émulateur Lemuroid :

Lemuroid a une note de 4,1 étoiles sur Google Play et 13 100 test. Les téléchargements de cette application sont plus d’un million de fois.

3. Mupen64Plus FZ

Mupen64Plus FZ est un émulateur gratuit et open-source qui prend en charge N64. Il dispose d’un contrôleur à l’écran personnalisable et prend en charge les contrôleurs matériels. Vous pouvez enregistrer et charger votre progression dans le jeu et utiliser des codes de triche. L’application est disponible sur le Google Play Store.

Il s’agit d’un émulateur multiplateforme basé sur un plugin qui peut jouer avec précision à de nombreux jeux. L’émulateur comprend également quatre émulateurs de processeur MIPS R4300, avec des recompilateurs dynamiques pour les systèmes x86 32 bits et amd64 64 bits. De plus, il dispose des plugins nécessaires pour l’audio, le rendu graphique (RDP), le coprocesseur de signal (RSP), ainsi que l’entrée. Il existe également un plugin vidéo OpenGL inclus appelé RiceVideo, et trois autres plugins vidéo maintenus par wahrhaft appelés Arachnoid, Glide64 et Z64. De plus, Mupen64Plus FZ est capable d’exécuter de nombreux jeux Nintendo 64 classiques tels que Super Mario 64, Super Smash Bros, Pokemon Stadium et Goldeneye 007.

L’émulateur est facile à configurer sur les appareils Android et de nombreux didacticiels sont disponibles en ligne. Les utilisateurs peuvent également configurer leurs contrôleurs manuellement si les profils de contrôleur intégrés ne fonctionnent pas. Mupen64Plus FZ prend également en charge l’accès au contrôleur brut à l’aide d’adaptateurs raphnet, ce qui permet aux utilisateurs d’utiliser les packs N64 Rumble et Memory Paks comme sur un vrai N64.

Mupen64Plus FZ est un émulateur N64 disponible sur les appareils Android. Voici les avantages et les inconvénients de l’émulateur, ainsi que sa note utilisateur :

Avantages:

Mupen64Plus FZ est gratuit à télécharger et à utiliser, sans affaires louches

Il est complet et efficace, avec une liste décente de titres compatibles

Il prend en charge le pack de transfert N64

Il a une interface élégante et facile d’accès

Les inconvénients:

Mupen64Plus FZ a des publicités, mais les utilisateurs peuvent les supprimer moyennant des frais uniques de 5 $

C’était pire que Project64 pendant de nombreuses années, mais s’est depuis amélioré[1].

Évaluation de l’utilisateur de l’émulateur Mupen64Plus FZ :

Mupen64Plus FZ a une note de 4,6 étoiles sur Google Play, basée sur 118 000 test, et a été téléchargé plus de 5 millions de fois.

4. RétroArch

RetroArch est un émulateur gratuit et open source qui prend en charge N64 et de nombreux autres systèmes. Il est également chargé d’une vaste bibliothèque de cœurs, qui sont des émulateurs de jeux vidéo pour différents systèmes. RetroArch peut être déroutant pour les débutants, mais des didacticiels sont disponibles pour aider les utilisateurs à naviguer dans les menus, les cœurs, la latence, les contrôleurs et d’autres fonctionnalités. Il est disponible pour Android, Windows, Xbox et d’autres plateformes.

Avantages de l’émulateur RetroArch :

RetroArch est un logiciel frontal qui prend en charge plusieurs émulateurs via une interface attrayante et conviviale

RetroArch possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, notamment des superpositions, des runahead, des configurations par cœur, des raccourcis clavier, des réalisations rétro, l’IA, etc.

L’application Android RetroArch est une application d’émulation très spéciale qui, au lieu de se concentrer sur une seule console, tente d’inclure toutes sortes de consoles et de jeux

RetroArch est un émulateur multi-système qui utilise l’interface de développement Libretro

Inconvénients de l’émulateur RetroArch :

RetroArch peut être compliqué par rapport aux émulateurs autonomes

RetroArch et les émulateurs autonomes ont tous deux leurs avantages et leurs inconvénients, et les comparer est une discussion légitime pour les personnes.

Certains utilisateurs peuvent trouver que RetroArch est moins convivial que d’autres émulateurs

Évaluation des utilisateurs de l’émulateur RetroArch :

L’émulateur RetroArch a une note de 3,9 étoiles sur Google Play, sur la base de 44 000 test, et a été téléchargé plus de 5 millions de fois.

5. Super64Plus

Super64Plus est un émulateur gratuit qui prend en charge N64. Il dispose d’un contrôleur à l’écran personnalisable et prend en charge les contrôleurs matériels. Vous pouvez également enregistrer et charger votre progression dans le jeu et utiliser des codes de triche. L’application est disponible sur le Google Play Store.

Avantages:

Exécute les jeux bien mieux que N64oid et le Mupen par défaut

Interface conviviale, idéale pour ceux qui ne connaissent pas les émulateurs et les ROM

Rarement, sinon jamais, se bloque

Offre une bonne expérience de jeu pour quelques dollars supplémentaires

Excellente compatibilité et ne nécessite pas de BIOS, contrairement aux autres émulateurs

Vous permet d’ajuster le format d’image sans recadrage ou étirement inutile

Les inconvénients:

Livré avec des annonces

Pas le meilleur en matière de graphismes, mais il imite bien les visuels et le son des jeux N64 originaux

Évaluation des utilisateurs de l’émulateur Super64Plus :

L’émulateur Super64Plus a une note de 4,1 étoiles sur Google Play, sur la base de 11,2 000 test, et a été téléchargé plus d’un million de fois.

Derniers mots

Ce sont les 5 meilleurs émulateurs N64 pour Android en 2023. Chaque émulateur a ses propres caractéristiques et avantages, alors choisissez celui qui correspond à vos besoins et à vos choix. Avec ces émulateurs, vous pouvez également revivre les jeux classiques de la Nintendo 64 sur votre appareil Android.

Actualité mobile et vidéo du moment