Galaxy S23 FE Benchmark révèle la centrale Exynos 2200

Le Samsung Galaxy S23 FE est l’un des smartphones les plus attendus de l’année. Le successeur du Galaxy S21 FE de l’année dernière, le S23 FE a maintenant fait surface sur Geekbench avec le numéro de modèle SM-S711B, révélant des détails passionnants sur le hardware du téléphone.

Samsung Galaxy S23 FE : caractéristiques et fonctionnalités révélées sur Geekbench

Le S23 FE sera alimenté par la puce Exynos 2200, qui a été utilisée pour la première fois dans le Galaxy S22 dans certains pays. Ce SoC 4 nm possède un processeur Octa-Core avec 1 processeur ARM Cortex-X2 cadencé à 2,8 pour une puissance de traitement ultime, 3 processeurs ARM A710 cadencés à 2,52 pour des performances optimales et 4 processeurs ARM A510 cadencés à 1,82 optimisés pour l’efficacité. Le téléphone aura également un GPU Xclipse 920 alimenté par AMD.

Des rumeurs récentes suggèrent que Samsung a repensé l’Exynos 2200 pour améliorer le rendement et résoudre les problèmes de chauffage. La liste Geekbench révèle que le téléphone fonctionnera sous Android 13 et disposera de 8 Go de RAM. Il est sûr d’en faire un appareil rapide et puissant.

La caméra du S23 FE sera également une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur. Avec un capteur 50MP remplaçant l’appareil photo 12MP sur le Galaxy S21 FE. Cette mise à niveau mettra le S23 FE à égalité avec le Samsung Galaxy S23. Il aura également un appareil photo 50MP.

En termes d’autonomie, le S23 FE aura une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W. Cela devrait donner aux utilisateurs une quantité décente de puissance pour passer la journée. Avec l’avantage supplémentaire de pouvoir recharger rapidement en cas de besoin.

Samsung lancera le Galaxy S23 FE sur certains marchés au troisième trimestre 2023. Avec une version plus large au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024. Avec son hardware puissant et son appareil photo amélioré, le S23 FE est sûr d’être un succès auprès des fans de Samsung et des amateurs de smartphones.

