Mes AirPods n’arrêtent pas de me dire qu’ils sont perdus … à travers mes AirPods

Les AirPods sont en train de gagner en notoriété dans les conversations, mais il y a un autre type de notoriété qui leur fait défaut ces derniers temps : lorsqu’ils sont dans vos oreilles et qu’ils ne sont pas perdus.

Trouvez mes AirPods

Apple propose une fonction géniale, baptisée Find My, qui vous permet de retrouver vos AirPods lorsqu’ils sont perdus ou oubliés.

Cette fonction m’a récemment sauvé la mise lorsqu’un AirPod Pro s’est échappé de mon étui et s’est retrouvé sur le trottoir. Je rentrais chez moi en voiture après le déjeuner lorsque l’alerte Find My m’a été notifiée sur CarPlay.

Les faux positifs sont suffisamment fréquents pour que je les ignore habituellement, mais cette fois-ci, l’alerte était parfaite. J’ai fait demi-tour et j’ai fouillé le parking du restaurant sous la pluie à la recherche de la capsule perdue.

Les faux positifs sont encore fréquents avec les alertes Find My et les AirPods. Je vérifie à chaque fois maintenant, mais ils sont toujours dans leur étui dans ma poche.

Il y a un nouveau niveau de faux positifs qui s’est produit plus récemment. Plusieurs fois par semaine, Siri me dit que mes AirPods ne sont plus avec moi par l’intermédiaire des AirPods qu’il prétend perdus.

Certes, c’est un peu moins ennuyeux que lorsqu’ils sont dans votre sac. Au moins, vous n’avez pas besoin de vérifier. Mais cela suffit à me faire sourire à chaque fois. Pour ma part, j’attends avec impatience que les alertes de perte de Vision Pro apparaissent sur Vision Pro lorsque vous le portez.

Correction temporaire

Vous pouvez désactiver les alertes de Find My pour éviter que cela ne se produise, ou simplement désactiver les notifications d’annonce si c’est trop ennuyeux.

Aussi absurde que puisse paraître le fait que les AirPods vous disent qu’ils sont perdus dans vos oreilles, je préfère quand même activer cette fonction au cas où l’un ou les deux pods se retrouveraient à nouveau sans moi dans un parking.

Le problème n’est pas isolé non plus. Nous l’avons constaté sur différentes versions d’iOS, et d’autres utilisateurs d’AirPods ont rapporté la même expérience. Espérons que cela indique que les AirPods qui deviennent sensibles mais muets sont également dans le collimateur d’Apple et que le problème sera bientôt résolu.

