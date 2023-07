Comment connaître l’état de la batterie de l’iPhone et savoir s’il est temps de la remplacer ?

Que vous soyez simplement curieux de connaître l’état de santé de la batterie de votre iPhone ou que vous rencontriez des problèmes d’autonomie ou d’arrêts inopinés, il est facile de le vérifier dans les réglages d’iOS. Vous trouverez ci-dessous des informations sur l’état de santé de la batterie de votre iPhone, des conseils pour savoir s’il est temps de la remplacer, des informations sur le cycle de charge attendu, etc.

La gamme iPhone 14 est arrivée avec un coût plus élevé de 99 $ pour les remplacements de batterie hors garantie. Cependant, à compter du 1er mars 2023, Apple a augmenté de 20 $ le coût de remplacement des batteries pour tous ses anciens modèles d’iPhone. Les iPhone 13 à iPhone X sont ainsi passés à 89 $ et les iPhone SE, iPhone 8 et antérieurs à 69 $.

Si vous mettez à jour votre iPhone tous les ans ou tous les deux ans, vous ne devriez pas avoir de problème avec une batterie dégradée, à moins que vous ne vous retrouviez avec une batterie défectueuse.

Mais pour ceux qui possèdent un iPhone âgé de deux ans ou plus, la dégradation de la batterie est inévitable à un moment donné en raison du vieillissement chimique et du nombre de cycles de charge qu’elle a subis.

Comment voir l’état de la batterie de l’iPhone

Ouvrez le menu Paramètres sur votre iPhone Balayez vers le bas et tapez Batterie Choisissez maintenant Santé de la batterie & ; Chargement La capacité actuelle de votre batterie est de indiquée en haut de la page

Quand devez-vous remplacer la batterie de votre iPhone ?

TL;DR : Lorsque votre batterie a est tombée en dessous de 80% de sa capacité d’origine, vous pouvez envisager de la remplacer. Il en va de même si vous voyez un avertissement indiquant que votre batterie est dégradée ou qu’elle ne tient pas la charge. Dans la section « Santé de la batterie & ; Chargement » illustrée ci-dessus, vous devriez voir un avertissement si la santé de votre batterie est dégradée et si elle cause des problèmes tels que des arrêts inattendus et/ou l’incapacité de maintenir des performances maximales.

Lorsque votre batterie a de sa capacité d’origine, vous pouvez envisager de la remplacer. Il en va de même si vous voyez un avertissement indiquant que votre batterie est dégradée ou qu’elle ne tient pas la charge.

Apple indique que les batteries des iPhone sont « conçues pour conserver jusqu’à 80 % de leur capacité d’origine après 500 cycles de charge complets dans des conditions normales ».

Si vous êtes aux États-Unis, les remplacements sont couverts par la garantie d’un an incluse ou par AppleCare. Toutefois, si vous n’êtes pas couvert par la garantie, Apple facture des frais de 69 à 99 dollars pour le service de remplacement de la batterie de l’iPhone.

Lorsque la batterie d’un iPhone tombe en dessous de 80 % de sa capacité d’origine, une fonction appelée « gestion des performances » peut s’appliquer automatiquement. Cette fonction permet d’éviter les arrêts inopinés.

Il est toutefois possible de désactiver la gestion des performances. Recherchez le petit bouton « Désactiver » à la fin du texte sous « Capacité de performance maximale ».

Si vous voyez un message indiquant que l’état de la batterie est dégradé ou inconnu, rendez-vous dans un Apple Store, contactez l’assistance Apple ou un fournisseur de services agréé Apple si vous souhaitez obtenir un remplacement certifié de la batterie Apple.

Pour en savoir plus sur la batterie et les performances de l’iPhone, consultez le document d’assistance complet d’Apple. Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de voir l’état de la batterie de l’iPhone !

Découvrez d’autres tutoriels de Netcost-security.fr :

Fond d’écran de démontage de l’iPhone en haut via iFixit

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :