Mise à jour Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 : Patch de sécurité de juin publié (7 juin 2023)

MIUI 14 est la dernière version du système d’exploitation mobile personnalisé de Xiaomi basé sur Android. Il est connu pour son design épuré, ses fonctionnalités personnalisables et ses performances optimisées. Le nouveau MIUI offre un nouveau design visuel, de nouvelles fonctionnalités d’écran d’accueil et des optimisations système mises à jour. Il apporte également de nouveaux super icônes, des widgets animaliers, et bien plus encore. Les utilisateurs du Redmi Note 11 Pro+ 5G attendent avec impatience la nouvelle mise à jour MIUI 14. Car bon nombre des améliorations mentionnées ci-dessus arriveront avec la nouvelle mise à jour.

Le dispositif est alimenté par le Dimensity 920 et est sans défaut matériel. Le smartphone est assez puissant. Vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de la mise à niveau du nouveau MIUI sans aucun problème. Tout le monde se demande quand le Redmi Note 11 Pro+ 5G recevra la mise à jour MIUI 14. Nous vous informerons de sa disponibilité aujourd’hui. Lisez l’article pour en savoir plus !

Mise à jour de juin 2023

EEA

La dernière mise à jour MIUI 14, basée sur le patch de sécurité de juin 2023, est enfin disponible. Cette mise à jour porte le numéro de version V14.0.5.0.TKTEUXM et est basée sur le système d’exploitation Android 13. Cependant, il est important de noter que pour le moment, la mise à jour MIUI 14 est exclusivement disponible pour les utilisateurs de Mi Pilot.

Pour accéder et installer la mise à jour MIUI 14 sur votre Redmi Note 11 Pro+ 5G, il vous suffit de suivre les instructions fournies dans notre application MIUI Downloader. Cette application conviviale vous guidera tout au long du processus d’installation, assurant une mise à niveau fluide et sans tracas. En utilisant le MIUI Downloader, vous pouvez facilement acquérir et découvrir les dernières fonctionnalités et améliorations apportées par MIUI 14 à votre appareil.

Journal des modifications

(Système)

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Mise à jour de mai 2023

Xiaomi a publié la mise à jour de mai 2023 pour l’appareil, le portant à la version V14.0.4.0.TKTEUXM. Cette mise à jour introduit plusieurs améliorations, corrections de bugs et potentiellement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les performances et l’expérience utilisateur de l’appareil.

Journal des modifications

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android de mai 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Mise à jour MIUI 14

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G est un smartphone de milieu de gamme développé et produit par Xiaomi. Il a été annoncé en novembre 2021. Le dispositif dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par un processeur MediaTek Dimensity 920 5G. Le modèle est livré avec MIUI 12.5 basé sur Android 11 et fonctionne actuellement sous MIUI 13 basé sur Android 12.

Avec le nouveau MIUI 14 basé sur Android 13, le Redmi Note 11 Pro+ 5G fonctionnera désormais beaucoup plus rapidement, de manière plus stable et réactive. De plus, cette mise à jour devrait offrir de nouvelles fonctionnalités d’écran d’accueil aux utilisateurs. Alors, la mise à jour MIUI 14 du Redmi Note 11 Pro+ 5G est-elle prête ? Oui, elle est prête et sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. MIUI 14 Global sera une interface MIUI plus avancée avec les optimisations du système d’exploitation Android 13. Cela en réalité la meilleure version de MIUI à ce jour.

Voici la version MIUI 14 du Redmi Note 11 Pro+ 5G ! Le numéro de version de la mise à jour publiée pour la région de la Turquie est MIUI-V14.0.1.0.TKTTRXM. MIUI 14, basé sur le système d’exploitation Android 13, sera bientôt disponible pour les utilisateurs du Redmi Note 11 Pro+ 5G. Examinons le journal des modifications de la mise à jour !

Journal des modifications de Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 Update en Turquie

En date du 25 février 2023, le journal des modifications de la mise à jour Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 publiée pour la région de la Turquie est fourni par Xiaomi.

[MIUI 14] : Prêt. Stable. En direct.

[Points forts]

MIUI utilise maintenant moins de mémoire et reste rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et la porte à un niveau supérieur.

[Expérience de base]

MIUI utilise maintenant moins de mémoire et reste rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

[Personnalisation]

L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et la porte à un niveau supérieur.

Les super icônes donneront à votre écran d’accueil un nouveau look. (Mettez à jour l’écran d’accueil et les thèmes vers la dernière version pour pouvoir utiliser les super icônes.)

Les dossiers de l’écran d’accueil mettront en évidence les applications dont vous avez le plus besoin, les rendant accessibles en un seul tap.

[Autres fonctionnalités et améliorations]

La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique des recherches et les catégories dans les résultats, tout paraît beaucoup plus net maintenant.

[Système]

MIUI stable basé sur Android 13

Mise à jour du patch de sécurité Android de janvier 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Journal des modifications de Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 Update Global

En date du 2 février 2023, le journal des modifications de la première mise à jour Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 publiée pour la région mondiale est fourni par Xiaomi.

La mise à jour commence maintenant pour les utilisateurs de Mi Pilots. Quand cette mise à jour sera-t-elle déployée pour tous les utilisateurs ? Quelle est la date de sortie de la mise à jour Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 ? La mise à jour MIUI 14 sera publiée au début du mois de mars au plus tard. Parce que ces versions ont été testées pendant longtemps et sont préparées pour que vous ayez la meilleure expérience ! Veuillez patienter jusqu’à ce moment-là.

Où télécharger la mise à jour Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 ?

Vous pourrez télécharger la mise à jour Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14 via MIUI Downloader. De plus, avec cette application, vous aurez la chance de découvrir les fonctionnalités cachées de MIUI tout en apprenant les actualités sur votre appareil. Cliquez ici pour accéder à MIUI Downloader. Nous en avons terminé avec notre nouvelle sur la mise à jour Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 14. N’oubliez pas de nous suivre pour de telles actualités.

