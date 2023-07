Instagram teste les activités en direct dans son application iPhone pour montrer la progression du téléchargement en arrière-plan.

De nombreuses apps iOS ont ajouté des activités en direct depuis la sortie d’iOS 16 l’année dernière. Grâce à cette fonctionnalité, les apps peuvent afficher des informations utiles en temps réel directement depuis l’écran de verrouillage ou l’îlot dynamique sur l’iPhone 14 Pro. Aujourd’hui, Instagram profite de cette fonctionnalité pour afficher la progression des téléchargements en arrière-plan aux utilisateurs lorsqu’ils ferment l’app.

Les activités en direct arrivent dans l’application Instagram sur iOS

Comme l’a noté Fernando Moretto, lecteur de Netcost-security.fr, l’app Instagram affiche désormais Live Activities lorsque vous fermez l’app alors que vous avez téléchargé une nouvelle photo ou vidéo. Ainsi, vous pouvez être sûr que le téléchargement a fonctionné sans avoir à consulter à nouveau l’appli Instagram après l’avoir fermée.

Bien entendu, les activités en direct d’Instagram fonctionnent à la fois sur l’écran de verrouillage et sur l’île dynamique. Les utilisateurs peuvent voir un petit aperçu du contenu téléchargé, ainsi que la progression du téléchargement.

Malheureusement, il semble que cette fonctionnalité ne soit accessible qu’à un très petit nombre d’utilisateurs pour le moment. Instagram n’a pas encore annoncé officiellement la prise en charge des activités en direct, nous supposons donc que l’entreprise a testé la fonctionnalité avant de la proposer à tout le monde. Le moyen de vous assurer que vous aurez accès à la nouvelle fonctionnalité dès que possible est de garder votre application Instagram à jour.

Plus tôt cette année, Uber a également mis à jour son application principale et Uber Eats avec la prise en charge des activités en direct. De nombreux autres développeurs ont fait de même. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 apportera la fonction Dynamic Island à l’ensemble de la gamme, ce qui devrait rendre cette fonction encore plus populaire auprès des utilisateurs.

Il est intéressant de noter qu’avec iPadOS 17, les activités en direct font également leur apparition sur l’écran de verrouillage de l’iPad.

Voyez-vous déjà les activités en direct d’Instagram sur votre iPhone ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

