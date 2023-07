La nouvelle classe de Diablo est finalement le Chevalier de Sang.

Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle : La bonne nouvelle, c’est que les rumeurs selon lesquelles le Chevalier de sang serait la dernière classe de Blizzard étaient fondées. La mauvaise nouvelle, c’est que ce nouveau personnage humain/vampire n’est disponible que pour Diablo Immortal. Du moins, pour l’instant. Il y a encore de l’espoir qu’il fasse son apparition dans Diablo 4.

Blizzard a confirmé vendredi les rumeurs concernant l’arrivée d’une nouvelle classe dans Diablo Immortal. Le Chevalier de sang est le premier nouveau personnage de joueur depuis l’introduction du Croisé en 2014. Cet ajout permet également à Diablo Immortal d’atteindre les sept classes standard dont disposent tous les jeux précédents, à l’exception du Diablo original, qui en comptait six après l’extension Hellfire.

Le Chevalier de sang apporte un grand nombre de nouveaux mécanismes à maîtriser. Comme tous les personnages, le BK possède des compétences uniques qui changeront la façon dont les joueurs se battent. Voici la présentation de Blizzard :

« Le Chevalier de sang est une classe de milieu de gamme dotée d’options d’attaque hybrides, en mêlée ou à distance, en fonction de la proximité de la cible. Ce chasseur de vampires se nourrit de la vie de ses ennemis, les emprisonne dans des ombres mortelles invoquées avec une force maudite, et s’appuie sur sa fidèle arme pour se tenir à distance du danger. Et si tout le reste échoue, ils peuvent succomber à l’abomination impie qui est en eux et qui leur dispute le contrôle de leur humanité. Regardez le [above] sur les chevaliers de sang pour vous faire une idée de ce qu’ils sont ».