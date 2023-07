Samsung Galaxy Z Flip 5 : date de sortie, caractéristiques, prix, fuites, et plus encore

C’est à nouveau la période de l’année. Une période où les téléphones qui vont sortir dans les mois à venir inondent l’Internet de fuites et de rumeurs. Cette fois-ci, c’est le Galaxy Z Flip 5 de Samsung qui fait l’objet de toutes les attentions. Les fans de la série Galaxy Z Flip sont nombreux, tout simplement parce qu’elle leur rappelle avec nostalgie les téléphones à clapet d’antan.

La sortie du Galaxy Flip 5 étant très proche, il est logique d’en parler. Aujourd’hui, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur le Galaxy Z Flip 5, comme les caractéristiques, les spécifications, les fuites, le prix, et une idée approximative de la date de sortie du Flip 5.

Date de sortie du Galaxy Z Flip 5 de Samsung

Samsung annonce généralement ses appareils des séries Flip et Fold entre août et septembre. Cette annonce est généralement faite lors d’un événement spécial de Samsung appelé Samsung Unpacked. Outre les appareils Fold et Flip, nous pouvons nous attendre à voir les nouveaux Galaxy Buds et une nouvelle smartwatch Samsung. Samsung a officiellement annoncé la date de l’événement. L’événement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu le 26 juillet 2023 à Séoul, en Corée du Sud.

L’appareil devrait être disponible pour les précommandes peu après le lancement. Après deux ou trois semaines, l’appareil devrait être disponible sur le marché. Actuellement, le téléphone est disponible en pré-réservation avec une offre de 50 $ de réduction.

Prix du Samsung Galaxy Z Flip 5

Lorsqu’il s’agit de prix, en particulier pour les appareils pliables de Samsung, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient plus chers. Dans le cas du Galaxy Flip 5, les prix devraient débuter aux alentours de 1000 dollars US et pourraient augmenter en fonction des différentes variantes de stockage qui seront disponibles pour les clients. Comme vous pouvez vous y attendre, le Galaxy Z Flip 5 bénéficiera également de certaines offres de précommande et de remises spéciales sur les cartes de crédit en fonction de la région dans laquelle vous vivez.

Caractéristiques et fuites du Samsung Galaxy Z Flip 5

Parlons des caractéristiques du Galaxy Z Flip 5. Toutes les caractéristiques qui ont été rendues publiques sont des fuites. On peut affirmer que le Galaxy Z Flip 5 s’ouvrira sur un écran AMOLED de 6,7 ou même 6,8 pouces. Il disposera de l’habituel écran à trous à l’intérieur et pourra également avoir un écran extérieur plus grand et plus utilisable. Le Galaxy Z Flip 5 devrait être équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 2 et devrait être présent sur tous les modèles vendus dans le monde.

En termes de sécurité, le Galaxy Z Flip 5 sera équipé de Samsung Knox, comme vous pouvez le voir sur les appareils Samsung. Le Flip 5 sera également équipé d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, ce qui facilitera le déverrouillage de votre appareil. En ce qui concerne le stockage, nous pouvons nous attendre à voir des variantes de 128 Go et 256 Go. Mais si Samsung décide de faire des changements, nous pourrions voir une variante de 512 Go. En ce qui concerne la mémoire vive, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit de 8 gigaoctets, à moins que Samsung ne décide de lancer une variante avec plus de mémoire vive pour le Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 5 appareils photo

Les caméras arrière du Galaxy Z Flip 5 seront les mêmes que celles des modèles précédents. De nombreuses fuites et rumeurs suggèrent que le Galaxy Z Flip 5 sera équipé d’un double appareil photo de 12 mégapixels et peut-être même d’un appareil photo de 12 mégapixels. Puisqu’il s’agit du cinquième modèle de la gamme Galaxy Z Flip, nous pouvons nous attendre à de meilleurs appareils photo cette année.

IMG Source

Samsung Galaxy Z Flip 5 Couleurs

Les couleurs jouent un rôle important dans tout, et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’appareils pliables et retournables de Samsung. Pour le Galaxy Z Flip 5, nous pouvons nous attendre à voir les habituelles couleurs Lavande, Crème, Noir, et une option supplémentaire. Il y aura au moins quatre options de couleur. Puisqu’il s’agit de Samsung, vous pouvez vous attendre à des éditions spéciales pour le Galaxy Z Flip 5, comme une variante BTS en édition limitée et toute autre collaboration qui pourrait avoir lieu.

Logiciel et mises à jour du Samsung Galaxy Z Flip 5

En ce qui concerne les logiciels et les mises à jour, Samsung a toujours été en avance et continue de fournir plus de mises à jour que n’importe quel autre fabricant d’appareils Android. Nous pouvons nous attendre à ce que le Galaxy Z Flip 5 soit équipé de One UI 6 et qu’il fonctionne avec la dernière version disponible d’Android 13. Cette fois, nous espérons que Samsung a optimisé un bon nombre d’applications pour tirer parti de l’écran extérieur et le rendre plus utilisable, comme nous l’avons vu avec d’autres concurrents dans l’arène des téléphones Flip.

Fonds d’écran, rootage et déverrouillage du bootloader du Samsung Galaxy Z Flip 5

Beaucoup de gens aimeraient mettre la main sur des fonds d’écran exclusifs pour le Galaxy Z Flip 5. Rassurez-vous, vous pourrez obtenir ces fonds d’écran ici même sur Netcost-security.fr. De plus, des guides d’enracinement et de déverrouillage du bootloader seront également publiés une fois que l’appareil aura été lancé et mis en vente dans le monde entier.

Dernières réflexions

Ceci conclut tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain appareil Samsung Galaxy Z Flip 5. Notez que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que des informations plus concrètes et confirmées seront mises à disposition par Samsung à propos de cet appareil. Restez dans les parages pour vous tenir au courant de l’évolution du Galaxy Z Flip 5 et des autres appareils qui seront bientôt disponibles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :