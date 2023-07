ChatGPT aurait-il pu le prédire ? Le nombre de téléchargements de l’application AI sur l’iPhone est en baisse, le site perdant des utilisateurs

De nouvelles données suggèrent que l’intérêt pour ChatGPT, la poule aux œufs d’or d’OpenAI, a chuté pour la première fois depuis son lancement il y a moins d’un an.

Moins d’installations d’applications

CNBC a rapporté cette semaine que les analystes de Bank of America ont publié une note de recherche sur le déclin de l’adoption de ChatGPT. Selon cette note, les téléchargements de l’application iPhone de ChatGPT aux États-Unis ont chuté de 38 % en juin par rapport au mois précédent.

Microsoft Bing a également connu une baisse des installations d’applications parmi les utilisateurs d’iPhone. L’application de recherche s’était auparavant hissée au sommet de l’App Store après avoir intégré l’accès à ChatGPT. Les mesures de Sensor Power sont citées pour les deux points de données.

C’est aussi le web

Cela indique-t-il que l’intérêt général pour ChatGPT diminue ? Un rapport du Washington Post souligne que la baisse ne semble pas se limiter à l’acquisition de nouveaux utilisateurs de l’application. Citant des données de Similarweb, le Post indique que « le trafic vers le site Web de ChatGPT dans le monde entier a chuté de 9,7 % en juin par rapport au mois précédent », à la fois sur les mobiles et les ordinateurs de bureau.

L’avis de Netcost-security.fr

Sommes-nous en train de voir le début de la fin pour ChatGPT ? Ne pariez pas là-dessus. L’IA générative est une démo amusante pour tout le monde, mais il faut apprendre les bons messages-guides pour qu’elle fonctionne au quotidien. Nous sortons également de la phase de lune de miel pour ChatGPT, mais ce n’est que le début pour l’IA générative.

En fin de compte, une technologie comme ChatGPT a sa place dans les applications et les services existants en tant que fonctionnalité. Les installations d’applications et les visites de sites web ne permettront pas de mesurer ce type d’adoption. La mise en place des bons paramètres autour de ChatGPT et de ses concurrents fera de l’IA générative la base des fonctionnalités à venir, et vous n’aurez jamais besoin de savoir ce que ChatGPT et l’IA générative signifient.

En savoir plus

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :