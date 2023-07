Mise à jour Redmi 10 / 2022 MIUI 14 : Moment de sortir au niveau mondial [7 juillet 2023]

Redmi, l’une des sous-marques populaires de Xiaomi, continue de remporter l’appréciation des utilisateurs avec ses téléphones abordables et attractifs. Le Redmi 10 / 2022 suscite un grand intérêt sur le marché en tant que modèle qui se démarque par ses performances et son équilibre qualité-prix. Les utilisateurs du Redmi 10 / 2022 suivent avec impatience les mises à jour du système d’exploitation de leurs téléphones. Selon les dernières informations que nous avons obtenues, les préparatifs pour la mise à jour MIUI 14 sont terminés et la mise à jour sera bientôt déployée auprès des utilisateurs.

Mise à jour Redmi 10 / 2022 MIUI 14 Release (7 juillet 2023)

Avec la version internationale de sortie numérotée V14.0.2.0.TKUMIXM et basée sur Android 13, cette mise à jour apporte une multitude de fonctionnalités et d’améliorations passionnantes pour améliorer l’expérience utilisateur. Bien qu’elle soit actuellement disponible uniquement pour les participants du programme Mi Pilot, cet article explore les points forts clés de MIUI 14 pour le Redmi 10 et ce que les utilisateurs peuvent attendre de cette dernière itération.

Changelog

(Système)

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Augmentation de la sécurité du système.

(Plus de fonctionnalités et améliorations)

La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique des recherches et les catégories dans les résultats, tout est maintenant beaucoup plus clair.

Vous pouvez obtenir la mise à jour Redmi 10 / 2022 MIUI 14 en utilisant l’application MIUI Downloader.

Mise à jour Redmi 10 / 2022 MIUI 14

MIUI est l’interface de système d’exploitation Android personnalisée de Xiaomi et vise à offrir aux utilisateurs une expérience unique. Les mises à jour de MIUI apportent des avantages tels que de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs de sécurité. De plus, les innovations du système d’exploitation Android sont présentées aux appareils avec la nouvelle interface MIUI. Par conséquent, les utilisateurs du Redmi 10 / 2022 attendent avec impatience la mise à jour MIUI 14.

Les gens sont curieux de la mise à jour MIUI 14 et la mise à jour très attendue est maintenant prête ! La société Xiaomi publie régulièrement des mises à jour de MIUI tout au long du cycle de vie de leurs téléphones. Cependant, chaque mise à jour passe par un certain processus et est testée avant d’être publiée, ainsi que les étapes préparatoires.

Pour la mise à jour MIUI 14, les ingénieurs logiciels et les développeurs de Xiaomi continuent de travailler. Dans le processus, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, les bugs existants sont corrigés et des améliorations de sécurité sont effectuées. Les étapes sont réalisées pour garantir aux utilisateurs une meilleure expérience.

Alors que des millions de personnes attendent avec impatience de recevoir la mise à jour MIUI 14, nous examinons les dernières versions internes de MIUI. Les mises à jour sont généralement publiées progressivement et peuvent varier selon la région. Vérifions ensemble les détails de la mise à jour Redmi 10 / 2022 MIUI 14 !

Les dernières versions internes de MIUI pour le Redmi 10 / 2022 MIUI 14 sont V14.0.2.0.TKUMIXM, V14.0.2.0.TKUINXM et V14.0.2.0.TKUIDXM. Les nouvelles versions de MIUI 14 sont prêtes pour les ROM Global, Inde et Indonésie. Les mises à jour seront publiées très bientôt. La nouvelle version MIUI 14 basée sur Android 13 devrait améliorer l’optimisation du système et apporter des améliorations supplémentaires.

Les utilisateurs sont curieux de connaître la date de sortie de la mise à jour. Nous répondons maintenant à votre question en nous basant sur le dernier état des tests. La date de sortie de la mise à jour Redmi 10/2022 MIUI 14 est prévue pour ‘Mi-juillet’ au plus tard. Veuillez noter que les calendriers de sortie peuvent changer en raison de problèmes imprévus. Veuillez patienter et attendre de plus amples informations. Nous vous informerons dès sa sortie.

