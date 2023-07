Rumeur : Le premier iPad Pro OLED en bonne voie pour l’année prochaine, le MacBook Pro retardé

Apple devrait étendre la technologie d’affichage OLED à l’iPad dès l’année prochaine. Un nouveau rapport des chercheurs d’Omdia indique toutefois que la sortie des MacBook Pro équipés d’écrans OLED a été repoussée à 2027 au plus tôt.

Le rapport explique qu’Apple est toujours sur la bonne voie pour mettre à jour l’iPad Pro avec OLED dans le courant de l’année prochaine, y compris les modèles de 11 pouces et de 12,9 pouces. À l’heure actuelle, la version 12,9 pouces de l’iPad Pro utilise la technologie d’affichage mini-LED d’Apple, tandis que l’iPad Pro 11 pouces utilise un écran LED. Si cette rumeur se confirme, l’iPad Pro s’unifierait à l’OLED dans le courant de l’année prochaine (via The Elec).

Les plans d’Apple pour faire passer l’iPad à l’OLED ont également été rapportés par Bloomberg et l’analyste Ross Young, qui ont tous deux corroboré cette chronologie. Plus récemment, Bloomberg a rapporté qu’Apple prévoyait une « refonte majeure de l’iPad Pro » avec un design revu et des écrans OLED pour le printemps 2024.

En ce qui concerne la gamme MacBook, les choses sont un peu plus floues. Le rapport de cette semaine explique que le MacBook Pro devait à l’origine passer à l’OLED en 2026. Cependant, Apple a récemment pris la décision de repousser ce changement à 2027 au plus tôt.

Actuellement, Apple vend des MacBooks qui utilisent des écrans LCD ou mini-LED. Le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces utilisent des écrans LCD. Les versions 14 et 16 pouces du MacBook Pro utilisent des écrans mini-LED.

Malgré le rapport d’aujourd’hui, d’autres sources pensent qu’Apple sortira un MacBook Air avec un écran OLED dès 2024. C’est ce que rapportent certaines sources, notamment les analystes Ross Young et Ming-Chi Actu.

Pour rappel, le mini-LED est une alternative à l’OLED qui est moins bonne à certains égards et meilleure à d’autres. De nombreux experts vous diront que les écrans OLED sont supérieurs aux mini-LED en raison des niveaux de noir bien meilleurs. En effet, ce sont les pixels eux-mêmes qui produisent la lumière, de sorte que lorsque ces pixels doivent être noirs, ils peuvent être entièrement éteints.

