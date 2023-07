Galaxy M34 5G annoncé avec 4 mises à jour du système d’exploitation

Le dernier smartphone 5G de Samsung, le Galaxy M34 5G, a été lancé en Inde comme promis. Il est le successeur du Galaxy M33 5G et appartient à la série M. Le téléphone arbore un écran Super AMOLED FHD + 120 Hz de 6,4 pouces avec un appareil photo 13MP dans l’encoche. L’appareil est alimenté par le SoC Exynos 1280 et peut avoir jusqu’à 8 Go de RAM.

Il exécute Android 13 avec One UI 5.1, et Samsung a promis jusqu’à 4 générations de mises à niveau du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité pour le téléphone. Le Galaxy M34 5G dispose d’une caméra arrière de 50 MP avec OIS, d’une caméra ultra-large de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP.

Lancement du Samsung Galaxy M34 5G

Le téléphone est équipé d’une batterie de 6000 mAh, qui prend en charge une charge rapide de 25 W. Cependant, il n’est pas fourni avec un chargeur dans la boîte. Le Galaxy M34 5G est disponible dans les couleurs Midnight Blue, Prism Silver et Waterfall Blue. Le modèle 6 Go + 128 Go est au prix de Rs. 18 999 (environ 230 $), tandis que le modèle 8 Go + 128 Go coûte Rs. 20 999 (environ 255 $).

Ainsi, à partir du 15 juillet, le téléphone sera disponible à l’achat sur Amazon.in, Samsung.com et certains stores de détail.

En conclusion, le Samsung Galaxy M34 5G est un appareil impressionnant, offrant un affichage fluide, des performances puissantes et une excellente configuration de caméra. Ainsi, avec un support logiciel étendu et des mises à jour de sécurité, c’est un excellent investissement pour ceux qui recherchent un smartphone durable.

Caractéristiques du Samsung Galaxy M34 5G

Écran Super AMOLED Infinity-U FHD+ (1080 × 2340 pixels) de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité jusqu’à 1000 nits

Processeur Exynos 1280 Octa-Core (2.4GHz Dual + 2GHz Hexa) 5nm avec GPU Mali-G68

6 Go / 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via une carte micro SD

Dual SIM

Caméra arrière 50MP OIS, caméra ultra grand angle 8MP avec ouverture f/2.2, caméra macro 2MP, flash LED

Caméra frontale 13MP

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté

Audio USB Type-C, Dolby Atmos

5G SA/NSA, double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS bi-fréquence/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Batterie 6000 mAh (typique) avec prise en charge d’une charge rapide de 25 W

