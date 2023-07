Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la capacité de la batterie des iPhones d’Apple au fil des ans ou quelle était la taille de la batterie de votre iPhone actuel ou futur ? Bien que l’entreprise ne partage pas publiquement ces informations, des détails sur les batteries apparaissent dans les démontages et dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Voici la liste complète des mAh de la batterie de l’iPhone pour connaître la capacité de la batterie de chaque modèle d’iPhone.

L’une des principales raisons pour lesquelles Apple ne partage pas la capacité de la batterie de l’iPhone est que l’autonomie de l’iPhone peut souvent surpasser celle de la concurrence, comme les téléphones Android, avec une plus petite capacité de batterie. Apple est en mesure de le faire parce qu’il fabrique à la fois le matériel et le logiciel et qu’il ajuste précisément ses appareils pour qu’ils soient aussi efficaces que possible.

Par exemple, il arrive qu’un nouveau modèle d’iPhone ait une capacité de batterie inférieure à celle de son prédécesseur, car de nouvelles puces ont permis d’améliorer l’efficacité.

Avant de consulter les spécifications ci-dessous, pouvez-vous deviner la capacité de la batterie de l’iPhone original ? ????

Ok, voici la liste complète des capacités mAh des batteries d’iPhone…

Liste des capacités mAh des batteries d’iPhone : Capacité de la batterie de chaque iPhone

Mise à jour juillet 2023 : D’après une source de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, nous disposons d’une première rumeur sur ce à quoi il faut s’attendre pour la batterie de l’iPhone 15. Si cela est vrai, les capacités devraient augmenter de manière significative.

Note : Un bug d’Apple News peut entraîner un affichage incorrect des informations ci-dessous. Vous trouverez tous les détails sur Netcost-security.fr.com.

Capacité mAh de l’iPhone 15 Pro Max ?

Rumeur : 4852 mAh (augmentation de 12%)

Capacité mAh de l’iPhone 15 Pro ?

Rumeur : 3650 mAh (14% d’augmentation)

Capacité mAh de l’iPhone 15 Plus ?

Rumeur : 4912 mAh (13% d’augmentation)

Capacité de l’iPhone 15 mAh ?

Rumeur : 3877 mAh (18% d’augmentation)

Capacité mAh de l’iPhone 14 Pro Max ?

4323 mAh – 16,68 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 14 Pro ?

3200 mAh – 12,38 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 14 Plus ?

4325 mAh – 16,68 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 14 ?

3279 mAh – 12,68 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max ?

4352 mAh – 16,75 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 Pro ?

3095 mAh – 11,97 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 ?

3227 mAh – 12,41 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 mini ?

2406 mAh – 9,57 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone SE 3rd gen ?

2018 mAh – 7,82 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max ?

3687 mAh – 14,13 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 Pro ?

2815 mAh – 10,78 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 ?

2815 mAh – 10,78 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 mini ?

2227 mAh – 8,57 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone SE 2nd gen ?

1821 mAh – 6,96 watts-heure

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 11 Pro Max ?

3969 mAh – 15,04 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 11 Pro ?

3046 mAh – 11,67 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 11 ?

3110 mAh – 11,91 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone XR ?

2942 mAh – 11,24 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone XS Max ?

3174 mAh – 12,08 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone XS ?

2658 mAh – 10,13 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone X ?

2716 mAh – 10,35 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 8 Plus ?

2691 mAh – 10,28 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 8 ?

1821 mAh – 6,96 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 7 Plus ?

2900 mAh – 11,10 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 7 ?

1960 mAh – 7,45 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone SE ?

1624 mAh – 6,21 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 6S Plus ?

2750 mAh – 10,45 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 6S ?

1715 mAh – 6,55 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 6 Plus ?

2915 mAh – 11,1 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 6 ?

1810 mAh – 6,91 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 5S ?

1560 mAh – 5,92 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 5C ?

1510 mAh – 5,73 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 5 ?

1440 mAh – 5,45 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 4S ?

1432 mAh – 5,3 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 4 ?

1420 mAh – 5,25 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 3GS ?

1219 mAh – 4,51 wattheures

Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 3G ?

1150 mAh – 4,12 wattheures

Capacité mAh de la batterie originale de l’iPhone ?

1400 mAh – 5,18 wattheures

Les composants internes de l’iPhone 13 Pro via iFixit

Quelle batterie d’iPhone vous a le plus surpris ? Ou avez-vous trouvé quelque chose d’intéressant sur la façon dont Apple a utilisé les capacités des batteries d’iPhone au fil des ans ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :