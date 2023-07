WhatsApp ajoute des filtres de chat sur Android

WhatsApp est l’une des plateformes de messagerie instantanée les plus populaires au monde, avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs. La plate-forme est connue pour sa simplicité, sa fiabilité et sa facilité d’utilisation. Cependant, à mesure que le nombre de conversations et de contacts sur la plateforme augmente, trouver et accéder à des conversations importantes peut devenir un défi.

WhatsApp va introduire une nouvelle fonctionnalité de filtrage de chat dans une future mise à jour

Pour résoudre ce problème, l’équipe WhatsApp a travaillé sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de filtrer les conversations directement dans la liste de discussion. La nouvelle fonctionnalité est actuellement en développement et sera lancée dans une future mise à jour de l’application.

Selon WabetaInfo, la mise à jour bêta 2.23.14.17 de l’application WhatsApp pour Android révèle que l’entreprise développe un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de filtrer facilement leurs conversations. La nouvelle fonctionnalité aura trois filtres en haut de la liste de discussion. Il remplacera les onglets récemment remplacés par la nouvelle barre de navigation en bas.

Les nouveaux boutons permettront aux utilisateurs de filtrer en fonction des messages non lus, des conversations personnelles et des conversations professionnelles. Cela permettra aux utilisateurs de trouver et d’accéder plus facilement à leurs conversations importantes. Surtout s’ils ont un grand nombre de contacts et de conversations sur la plateforme.

Cependant, il n’y a aucune trace d’un filtre pour les discussions de groupe, ce qui serait utile pour de nombreux utilisateurs de WhatsApp. Reste à savoir si WhatsApp envisagera d’ajouter cette fonctionnalité lors du développement du nouvel outil.

La nouvelle fonctionnalité de filtrage sera accessible à tous les utilisateurs dans une future mise à jour de l’application. Avec cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp fait un pas de plus vers l’amélioration de l’expérience utilisateur de sa plateforme. WhatsApp veille à ce que sa plate-forme reste le choix incontournable pour la messagerie instantanée et la communication. En permettant aux utilisateurs de trouver et d’accéder plus facilement à leurs conversations importantes

Dans l’ensemble, la nouvelle fonctionnalité est un ajout bienvenu à la plate-forme. Et l’utilisateur l’aimera probablement car il a demandé de meilleurs outils d’organisation. La nouvelle fonctionnalité est toujours un pas en avant important pour WhatsApp. Alors que l’absence de filtre pour les discussions de groupe est un inconvénient.

