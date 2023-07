Des applications de prêt frauduleuses dans l’App Store menacent d’envoyer de faux nus à leurs contacts

Au moins six applications de prêts frauduleux ont été retirées de l’App Store officiel d’Apple en Inde après qu’il a été révélé qu’elles utilisaient une série de tactiques scandaleuses, allant de frais allant jusqu’à la moitié de la valeur du prêt à la menace d’envoyer de faux nus aux listes de contacts des emprunteurs.

Quatre de ces applications figuraient dans le top 20 des applications financières en Inde avant qu’Apple ne les retire …

Apple a longtemps soutenu que les autorités antitrust ne devaient pas l’obliger à autoriser des boutiques d’applications tierces, car seule la boutique officielle peut protéger les utilisateurs d’iPhone contre les logiciels malveillants et les applications frauduleuses, bien qu’elle semble maintenant avoir accepté l’inévitable, du moins en Europe.

D’autres ont été moins convaincus, avec de nombreux exemples d’applications frauduleuses qui ont franchi le processus de révision de l’App Store – certaines d’entre elles rapportant littéralement des millions de dollars par an, Apple recevant bien sûr sa part des recettes.

TechCrunch rapporte qu’au moins six applications de prêt ont été supprimées en raison de pratiques illégales ou contraires à l’éthique.

Pocket Kash, White Kash, Golden Kash et OK Rupee font partie des applications qu’Apple a retirées de la boutique cette semaine. Ces applications proposaient des prêts rapides aux consommateurs indiens, se hissant dans le top 20 de la liste des applications financières de l’App Store ces dernières semaines. Mais elles prélevaient également des frais scandaleusement superflus, selon des centaines d’avis d’utilisateurs.

Certaines de ces applications prétendaient faussement être associées à des banques et autres institutions financières légitimes, avant de se livrer à des pratiques telles que la perception de « frais de traitement » équivalant à la moitié du montant prêté, auxquels s’ajoutaient des taux d’intérêt exorbitants.

Les personnes incapables de payer ces frais étaient confrontées à des problèmes encore plus graves. Les applications demandaient aux utilisateurs d’autoriser l’accès à leurs contacts lorsqu’ils demandaient un prêt, et les entreprises les menaçaient alors d’envoyer un message à tous leurs contacts s’ils ne payaient pas.

Une utilisatrice a déclaré que l’entreprise avait même menacé de créer de faux nus d’elle et de les envoyer à ses contacts.

Le site rapporte qu’Apple a supprimé « au moins une demi-douzaine d’applications », admettant qu’en plus des tactiques de choc, les développeurs ont aussi faussement représenté une association avec une institution financière.

Apple affirme qu’elle ne tolère pas la fraude.

« L’App Store et nos directives d’évaluation des applications sont conçus pour garantir à nos utilisateurs l’expérience la plus sûre possible », a déclaré Apple. « Nous ne tolérons aucune activité frauduleuse sur l’App Store, et nous avons des règles strictes contre les applications et les développeurs qui tentent de tromper le système ».