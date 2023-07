Redmi Pad 2 obtient la certification 3C : les détails de la charge rapide révélés

Le fabricant chinois Redmi s’apprête à dévoiler son Redmi Pad de deuxième génération. La société a depuis confirmé que cet appareil s’appellera le Redmi Pad 2. Alors que la date de lancement de cet appareil se rapproche, plus d’informations sur l’appareil continuent de frapper l’espace public. Au cours des deux dernières semaines, cet appareil est apparu à la fois sur la FCC et sur GeekBench. Désormais, le Redmi Pad 2 a été repéré sur la certification 3C avec des détails de charge rapide, indiquant qu’il pourrait bientôt être lancé en Chine. Le Redmi Pad 2 devrait être fourni avec un écran de résolution 2K, utilisant potentiellement un écran LCD IPS. Dans cet article, nous discuterons des détails des capacités de charge rapide du Redmi Pad 2 et de ce que nous pouvons attendre de cette prochaine tablette.

Chargement rapide du Redmi Pad 2 sur le certificat 3C

Selon la certification 3C, le Redmi Pad 2 prendra en charge une charge rapide jusqu’à 18W. Bien que l’appareil prenne en charge une charge rapide de 18 W, il est fourni avec un chargeur de 22,5 W. D’autres informations sur la liste indiquent que le Redmi Pad 2 est fourni avec un seul emplacement USB C qui peut être utilisé pour le chargement ainsi que pour OTG. Il prend également en charge le WiFi 5 avec double bande et Bluetooth 5.3 pour une connectivité transparente. Grâce à l’utilisation de Bluetooth 5.3 ou du port USB, des accessoires tels que des adaptateurs USB, une souris, des claviers, des contrôleurs de jeu, des périphériques audio et bien d’autres peuvent être connectés pour améliorer l’expérience utilisateur.

Durée de vie de la batterie et vitesse de charge

Le Redmi Pad 2 devrait être alimenté par une batterie de 8 000 mAh, ce qui devrait fournir des valeurs d’endurance élevées. Le Xiaomi Redmi Pad, sorti en 2022, dispose d’une batterie de 7 700 mAh. Cette batterie était capable de chronométrer 15h46 de navigation sur le Web et 13h40 de vidéos en boucle. La durée de vie de la batterie du Redmi Pad 2 devrait être similaire ou meilleure que celle du Redmi Pad.

Homologation FCC

Xiaomi est connue pour ses smartphones abordables, mais la société a également fait des progrès sur le marché des tablettes. Récemment, le Redmi Pad 2 est apparu sur le site Web de la Federal Communications Commission (FCC), indiquant que la tablette pourrait bientôt sortir. La liste FCC révèle que le Redmi Pad 2 porte le numéro de modèle M2106K10C. Il prend en charge le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 et LTE. La tablette devrait également avoir un écran de 10,1 pouces et une batterie de 7 250 mAh. De plus, la liste révèle que cet appareil fonctionnera sur MIUI 12.5 basé sur Android 13.









Bien que la liste FCC ne révèle pas grand-chose d’autre sur le Redmi Pad 2, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’une tablette abordable qui rivalisera avec les autres tablettes économiques du marché. Xiaomi est connu pour offrir des produits de haute qualité à des prix abordables, et ce nouvel onglet ne devrait pas être différent. Ce n’est pas la seule tablette sur laquelle Xiaomi travaille. Selon les retours, la société travaille également sur quatre autres tablettes, avec des tailles allant de 10,4 pouces à un modèle massif de 14 pouces qui concurrencera le Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Apparence GeekBench

Le Redmi Pad 2 est récemment apparu sur Geekbench. La liste révèle que la tablette sera équipée d’un processeur octa-core, comprenant quatre cœurs fonctionnant à 2,40 GHz et les quatre autres fonctionnant à 1,80 GHz. Le processeur devrait être le SoC Snapdragon 680. Il s’agit d’un chipset de milieu de gamme qui devrait fournir des performances décentes pour une utilisation quotidienne.

Cependant, les scores Geekbench pour le Redmi Pad 2 ne sont pas aussi impressionnants que son prédécesseur, le Mi Pad 2. Le Redmi Pad 2 a obtenu 415 en tests monocœur et 1411 en tests multicœur, ce qui représente une diminution de 42% en monocœur. performances de base et une diminution de 27% des performances multicœur par rapport à son prédécesseur. Cela pourrait être dû à la vitesse de fréquence inférieure du SoC Snapdragon 680 par rapport au processeur Intel Atom x5-Z8500 utilisé dans le Mi Pad 2.

Malgré les scores de référence inférieurs, cet appareil devrait toujours fournir des performances décentes pour une utilisation quotidienne. Il devrait également être équipé d’un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. Cela devrait fournir une bonne expérience de visionnage pour les films et les vidéos. La tablette devrait également être livrée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Sur les tablettes, cela devrait suffire à de nombreux utilisateurs.

L’un des points forts de la série Redmi Pad est son prix abordable. Le Redmi Pad 2 devrait poursuivre cette tendance. La tablette devrait coûter environ 300 $. C’est un bon prix pour une tablette de milieu de gamme avec des caractéristiques décentes. Cependant, le Redmi Pad 2 devra rivaliser avec les autres tablettes de milieu de gamme du marché. Il devra affronter les goûts du Samsung Galaxy Tab A7 et du Lenovo Tab P11.

Conclusion

Le Redmi Pad 2 devrait être lancé prochainement avec des capacités de charge rapide allant jusqu’à 18 W et un chargeur de 22,5 W. Ses capacités de charge rapide sont similaires à celles du Xiaomi Mi Pad 2. Cependant, cet appareil devrait avoir un écran à plus haute résolution. Sa durée de vie de la batterie et sa vitesse de charge devraient être similaires à celles du Pad d’origine. Les fans de Xiaomi s’attendent à ce que cet appareil offre une excellente expérience utilisateur. Ses capacités de charge rapide et son affichage haute résolution sont ses principaux arguments de vente.

Dans l’ensemble, le Redmi Pad 2 semble être une tablette de milieu de gamme décente avec de bonnes caractéristiques et un prix abordable. Bien que ses scores de référence ne soient pas aussi impressionnants que ceux de son prédécesseur, il devrait tout de même offrir des performances décentes pour une utilisation quotidienne. Il reste à voir comment il fonctionnera dans le monde réel. Cependant, Xiaomi a de bons antécédents en matière de fabrication d’appareils abordables et fiables.

