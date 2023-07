Apple publie les troisièmes bêtas d’iOS 17 et d’iPadOS 17

iOS 17 Beta 3 et iPadOS 17 Beta 3 sont désormais disponibles pour les développeurs. Les deuxièmes bêtas des deux mises à jour ont été publiées la semaine dernière, introduisant quelques changements. Avec l’arrivée du mois de juillet, les bêta-testeurs publics peuvent également s’attendre à recevoir la mise à jour bêta dans le courant du mois. Parlons maintenant des nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 Beta 3.

Apple a lancé les tests d’iOS 17 peu après l’événement WWDC du 5 juin. Cela fait un mois que les tests ont commencé, et nous avons déjà eu l’occasion de tester la plupart des fonctionnalités d’iOS 17 dans les trois premières mises à jour bêta. Il est vrai que beaucoup d’entre elles ne sont pas encore prêtes à être publiées dans la version publique. Ainsi, dans les prochaines mises à jour bêta, nous ne nous attendons pas à des changements significatifs ou à de nouvelles fonctionnalités, mais à des améliorations de ce qui est déjà disponible.

En ce qui concerne les mises à jour pour les autres appareils, Apple a également publié macOS Sonoma 14 Beta 3, tvOS 17 Beta 3, watchOS 10 Beta 3, et Studio Display 17 Beta 3. iOS 17 Beta 3 et iPadOS 17 Beta 3 portent tous deux le même numéro de build 21A5277h. La mise à jour pèse plus de 900 Mo sur la plupart des téléphones. Il reste encore plusieurs semaines avant la sortie publique d’iOS 17.

En ce qui concerne les changements et les améliorations, la troisième version bêta apporte des améliorations significatives aux fonctionnalités introduites dans les deux premières mises à jour bêta. Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des changements. Crédit à Aaron Zollo de Zollotech pour la liste.

Mise à jour du nouveau modem

Apple Music Option de crédit pour les chansons dans Apple Music. Pour la vérifier, vous devez appuyer sur les trois points à côté du nom de la chanson.

Dans le fil de discussion qui apparaît lorsque vous appuyez sur l’icône + dans Messages, l’option photo affiche désormais une icône de la dernière photo utilisée.

Dans la rubrique Bien-être mental de l’application Santé, les 30 derniers jours affichent désormais l’état d’esprit.

Nouvelle carte de la vitesse du vent dans Météo

Photos – Les options de suppression et de récupération des photos récemment supprimées ont été regroupées en un seul endroit.

Accueil – Si vous disposez d’un accessoire de changement de lumière, le contrôle du choix de la couleur de la lumière a été amélioré.

D’autres petites améliorations ont été apportées à certaines nouvelles fonctionnalités d’iOS 17.

Il y a également un certain nombre de corrections de bugs.

Les troisièmes bêtas d’iOS 17 et d’iPadOS 17 sont disponibles pour les développeurs. Les utilisateurs qui sont déjà passés à iOS 17 ou iPadOS 17 recevront la troisième mise à jour bêta par voie hertzienne. Mais si vous êtes sous iOS 16.5 ou iOS 16.6, vous devrez vous connecter avec votre compte développeur, puis vous pourrez voir l’option sur la page de mise à jour du logiciel. Vous pouvez vérifier la présence de la mise à jour en allant dans Réglages > ; Général > ; Mise à jour logicielle.

