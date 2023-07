Les analystes estiment que l’iPhone 15 entrera en production de masse en août et qu’Apple augmentera le prix du modèle Pro Max.

Jeff Pu, de Haitong Intl Tech Research, a déclaré aujourd’hui qu’il s’attendait à ce que la série d’iPhone 15 entre en production de masse en août, en vue de produire environ 84 millions d’exemplaires pour le second semestre 2023.

Cela représente une augmentation d’environ 12 % par rapport à la production de l’iPhone 14 l’année dernière, ce qui suggère qu’Apple pense que la demande sera forte. Cependant, Pu prévient qu’il pense que le prix de l’iPhone 15 Pro Max sera plus élevé que le prix de départ de l’iPhone 14 Pro Max, qui est de 1099 $. Contrairement à l’année dernière, nous nous attendons à ce que l’iPhone 15 Pro Max soit doté de fonctionnalités exclusives que l’on ne retrouve pas sur l’iPhone Pro 6,1 pouces.

Depuis quelques générations, les Pro et Pro Max sont identiques en termes de spécifications, à l’exception de la taille de l’écran (et de la batterie). Mais cela devrait changer cette année. On s’attend actuellement à ce que le nouveau zoom périscopique soit exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, ce qui donnerait au Pro Max le meilleur système d’appareil photo.

L’objectif périscopique permettra d’obtenir un zoom optique plus élevé que sur les précédents iPhone, qui devrait atteindre environ 6x, contre 3x actuellement. Les capteurs de l’appareil photo des Pro et Pro Max seront également mis à niveau et utiliseront de nouveaux capteurs superposés, ce qui pourrait offrir une meilleure qualité d’image sur toute la gamme Pro.

À plus long terme, le rapport de Pu indique que l’iPhone 16 utilisera une nouvelle technologie « metalens » pour le capteur de proximité. Cette technologie pourrait permettre à Apple de réduire considérablement la taille du capteur Face ID dans les prochaines générations. Corroborant les rapports précédents, l’iPhone 16 prendra également en charge la dernière norme de réseau WiFi 7.

Nous pensons qu’Apple dévoilera officiellement l’iPhone 15 cet automne, probablement lors d’un événement médiatique en septembre. Outre les améliorations apportées à l’appareil photo, les clients peuvent s’attendre à un design raffiné du châssis Pro avec des côtés en titane, à un nouveau bouton d’action au lieu d’un Switch de sourdine, et le port Lightning sera enfin remplacé par un connecteur USB-C pour un transfert de données conforme aux normes et une charge rapide.

