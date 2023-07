Windows 12 arriverait à l’automne 2024 avec une barre des tâches flottante et un accent mis sur l’IA

Rumor mill : Alors que nous nous habituons à Windows 11 et que le système d’exploitation commence à être adopté, il semble que son successeur se rapproche. Les rumeurs affirment que Windows 12 commencera à être déployé à la fin de l’année prochaine, et qu’il s’accompagnera de nouvelles fonctionnalités telles qu’une barre des tâches flottante.

Nous avons entendu de nombreuses rumeurs concernant Windows 12 cette année. Bien que Microsoft n’ait pas encore confirmé officiellement qu’il était en cours de préparation, plusieurs indices ont laissé penser qu’il existait. L’un d’entre eux est apparu lors de la conférence des développeurs Build 2023, sous la forme d’une capture d’écran vidéo faisant référence à une « nouvelle génération » de Windows. Il s’agit vraisemblablement de Windows 12 et, espérons-le, pas d’un Windows 11 entièrement basé sur le cloud.

Microsoft a également fait référence à un « Next Valley Prototype Design », qui serait un nom de code pour la prochaine génération de Windows.

Windows Latest note que Microsoft a accidentellement présenté une version de son système d’exploitation avec une barre des tâches flottante lors de la conférence Ignite 2023 de l’entreprise. Il s’agirait d’une partie des tests internes qui explorent de nouveaux changements de design pour le prochain Windows.

Selon les spéculations, Microsoft a l’intention de déployer Windows 12 au troisième trimestre 2024, suivi d’un déploiement plus large en 2025.

En mars dernier, des communiqués indiquaient qu’Intel, et probablement AMD, collaboraient avec Microsoft pour doter Windows de capacités d’IA avancées. Ce n’est pas une surprise, étant donné la direction que prend l’industrie.

Un autre communiqué sur Windows 12 suggère qu’il sera séparé en « états » qui vivront sur différentes partitions du disque de stockage. Cela facilitera la gestion et la mise à jour de Windows 12 pour Microsoft et rendra l’expérience moins intimidante pour les utilisateurs. Le système d’exploitation sera également plus sûr et les mises à jour plus rapides.

Ironiquement, nous discutons de Windows 12 à un moment où Windows 11 commence à gagner du terrain parmi les utilisateurs de PC. Le mois dernier, sa part globale a atteint un niveau record de près de 24 % – bien que Windows 10 conserve une avance de 71 %. Les nouvelles sont encore meilleures pour Windows 11 dans l’enquête Steam, où il est maintenant présent dans plus de 35 % des PC des participants, tandis que Windows 10 est tombé à moins de 60 %.

