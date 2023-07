Apple lance la troisième version bêta de watchOS 10 pour les développeurs

Le mois dernier, Apple a officiellement dévoilé la prochaine version de watchOS – watchOS 10. Le nouveau logiciel est en phase de test et disponible pour les développeurs. Aujourd’hui, la société a publié une nouvelle version bêta incrémentielle pour les testeurs. Oui, la version bêta 3 de watchOS 10 est disponible !

Apple propose la mise à jour progressive du logiciel sur la montre avec le numéro de build 21R5305e. La version d’aujourd’hui pèse environ 888 Mo, ce qui est plus important que la version précédente. Comme pour les deux versions précédentes, vous pouvez facilement mettre à jour votre montre vers la troisième version bêta par voie hertzienne ou en rejoignant le programme de test bêta des développeurs. Pour être éligible, assurez-vous de posséder une Apple Watch Series 4 ou un modèle plus récent pour accéder à la version bêta de watchOS 10.

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, watchOS 10 est une mise à jour remarquable pour l’Apple Watch. Il apporte la nouvelle pile intelligente, une nouvelle façon d’accéder au centre de contrôle, de nouveaux cadrans d’Apple Watch, des fonctions de santé, des applications désormais optimisées pour le plein écran, et bien plus encore. Vous pouvez vous rendre sur cette page pour en savoir plus sur watchOS 10.

Comme toujours, Apple n’a pas mentionné de changements dans les notes de version officielles pour la build d’aujourd’hui, mais nous pouvons nous attendre à des corrections de bugs et à des améliorations pour l’ensemble du système. Voici les notes de version qui accompagnent la mise à jour d’aujourd’hui :

La version bêta de watchOS vous permet de découvrir en avant-première les applications, fonctionnalités et technologies à venir.

watchOS 10 Troisième bêta

Si votre iPhone ou iPad fonctionne avec la dernière version d’iOS 17 third developer beta, vous pouvez facilement charger la version bêta de watchOS 10 sur votre Watch.

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Touchez Général > ; Mise à jour du logiciel. Sélectionnez Mises à jour bêta et activez l’option watchOS 10 Developer Beta. Revenez en arrière et téléchargez la troisième version bêta de watchOS 10. C’est tout.

Assurez-vous que votre Apple Watch est chargée à au moins 50 % et qu’elle est connectée à un réseau WiFi. Après avoir installé le profil bêta, ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone, allez dans Général > ; Mise à jour du logiciel > ; Télécharger et installer, puis installez le nouveau logiciel.

La troisième version bêta de watchOS 10 va maintenant être téléchargée et transférée sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, votre montre redémarre. Une fois que tout est terminé, vous pouvez commencer à utiliser votre Apple Watch.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part dans la section des commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

