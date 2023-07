Threads maintenant disponible au téléchargement : L’alternative de Meta à Twitter pour le microblogging

Comme annoncé en début de semaine, Meta a officiellement lancé aujourd’hui Threads, son nouveau réseau social de microblogging qui vise à concurrencer Twitter. Cependant, bien que Threads soit une nouvelle application, elle existe sous la marque et la structure d’Instagram, de sorte que les utilisateurs peuvent s’y connecter et trouver leurs amis plus facilement. Nous vous expliquons en détail comment télécharger et utiliser Threads.

Qu’est-ce que Threads ?

« Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres personnes qui aiment les mêmes choses – ou créer un groupe de fidèles pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde entier », peut-on lire dans la description de l’application.

Pour vous connecter, il vous suffit d’appuyer sur un bouton.

Ce n’est pas pour rien que Threads est lié à Instagram. Pour faciliter l’utilisation de l’application, Meta utilise les comptes Instagram comme méthode de connexion à Threads. Cela indique que si vous avez déjà installé l’application Instagram sur votre téléphone, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour confirmer que vous souhaitez rejoindre la nouvelle application.

Ensuite, l’application vous demande si vous souhaitez importer des éléments tels que votre bio et votre photo de profil depuis Instagram ou si vous souhaitez en créer une nouvelle pour Threads. Un autre détail important est que vous pouvez choisir de suivre automatiquement tous vos amis Instagram, ou vous pouvez sauter cette partie et choisir qui vous suivrez manuellement.

Bien que votre compte soit public par défaut, vous pouvez le rendre privé si vous le souhaitez.

Les fils de discussion fonctionnent à peu près comme vous vous y attendez. Il y a la page d’accueil avec la chronologie, un onglet de recherche, un bouton pour composer un nouveau message, des notifications et le profil de l’utilisateur. Vous pouvez personnaliser les notifications, masquer certains mots, bloquer les comptes d’autres utilisateurs et partager votre profil avec d’autres personnes.

Pour l’instant, Threads n’est disponible que pour iOS et Android. Cependant, il existe une interface web simple qui vous permet de partager des messages avec n’importe qui.

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ?

Après avoir utilisé Threads pendant quelques minutes, certaines choses m’ont dérangé. Par exemple, lorsque vous ne suivez personne, Threads affiche un tas de posts de personnes aléatoires, comme des célébrités ou des créateurs. Il n’y a pas non plus d’option pour voir votre ligne temporelle dans l’ordre chronologique.

Un autre détail qui risque de contrarier certains utilisateurs est qu’il n’y a pas d’application Threads pour iPad. Étant donné que même Instagram n’a pas d’application pour iPad, j’ai peu d’espoir de voir Threads sur l’iPad. Threads sera également compatible avec le fediverse dans le futur, mais c’est quelque chose qui n’est pas disponible pour l’instant.

L’avis de Netcost-security.fr

Meta, en revanche, sait exactement comment construire un réseau social à succès – que vous aimiez l’entreprise ou non. Et bien que je ne sois pas un fan inconditionnel de Meta, je suis ravi de voir qu’un certain nombre d’amis personnels et de journalistes ont déjà rejoint Threads.

Vous pouvez télécharger Threads gratuitement sur l’App Store. Vous devez disposer d’un iPhone équipé d’iOS 14 ou d’une version ultérieure.

