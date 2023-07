Le Fairphone 4 durable est prêt à arriver aux États-Unis, à partir de 630 dollars

En bref : Le Fairphone 4 a été un choix intéressant pour les consommateurs qui veulent un smartphone plus respectueux de l’environnement, mais il n’a été disponible qu’en Europe depuis ses débuts en 2021. Pour remédier à cette limitation, la société de smartphones Murena a conclu un accord non seulement pour introduire le Fairphone 4 sur le marché américain, mais aussi pour découpler son système d’exploitation des services Google.

Le Fairphone 4 a fait ses débuts aux États-Unis, avec des prix commençant à 630 dollars. Le smartphone conserve les qualités exceptionnelles de réparabilité et de durabilité de son homologue européen, mais Murena a personnalisé son système d’exploitation pour donner la priorité à la protection de la vie privée et réduire au minimum la dépendance à l’égard des logiciels de Google.

L’une des principales caractéristiques du téléphone est sa neutralité en matière de déchets électroniques, associée à des options pratiques de remplacement de la batterie et de l’écran. Il a obtenu une note de réparabilité de 9,3 sur 10 selon l’indice de réparabilité français, et une note parfaite selon iFixit.

Bien que le smartphone ait été initialement lancé en 2021 avec Android 11, l’édition américaine fonctionne avec le système d’exploitation personnalisé /e/OS de Murena. Ce système d’exploitation dit « deGoogled » devrait empêcher le géant de la recherche de collecter les données des utilisateurs en apportant de nombreuses modifications tests au logiciel intégré.

Murena a remplacé le moteur de recherche Google par défaut d’Android par son méta-moteur de recherche, a remplacé les serveurs Network Time Protocol de Google par le NTP Pool Project, a mis en œuvre une couche de compatibilité avec les services Google et a cessé d’exécuter des contrôles de connectivité via les serveurs Google. Le système d’exploitation utilise également des serveurs DNS déterminés par les fournisseurs de réseau au lieu de ceux de Google, et utilise les services de localisation de Mozilla.

Le système d’exploitation de Murena n’utilise pas le Google Play Store, mais son App Lounge est capable d’installer la plupart des applications Android, y compris celles disponibles sur le dépôt open-source F-Droid. Le système fournit également aux utilisateurs des informations détaillées sur les traceurs utilisés par chaque application, ainsi que sur les autorisations qu’ils requièrent, grâce à un système de notation de la confidentialité. Le Play Store comprend un système similaire, mais Mozilla a vivement critiqué la mise en œuvre de Google.

Le téléphone présente des caractéristiques matérielles impressionnantes, notamment un processeur Qualcomm Snapdragon 750G cadencé à 2,2 GHz, un écran de 6,3 pouces d’une résolution de 2 340 x 1 080 pixels et d’une densité de pixels de 410 PPI. Il est équipé d’une batterie de 3 905 mAh, d’un appareil photo arrière de 42 mégapixels et d’un appareil photo avant de 25 mégapixels. Par ailleurs, le téléphone prend en charge la connectivité 5G et offre une fonctionnalité double-SIM.

Le Fairphone 4 est disponible en vert ou en gris, avec une capacité de stockage de 128 ou 256 Go et une mémoire vive de 6 ou 8 Go. La configuration supérieure est vendue au prix de 699 $. Les clients qui achètent le Fairphone 4 avant la fin de l’année bénéficieront d’une garantie de cinq ans, qui sera ramenée à trois ans à partir de 2024.

