Spotify se débarrasse de ses anciens abonnés qui paient encore sur l’App Store

Il y a quelques années, Spotify a supprimé l’option permettant aux nouveaux utilisateurs de s’abonner à la plateforme via des achats in-app dans son application iOS. Cependant, ceux qui avaient déjà un abonnement actif n’ont pas été affectés – jusqu’à aujourd’hui, en tout cas. Spotify informe désormais ses abonnés qu’il ne prendra plus en charge les abonnements in-app dans iOS, y compris pour les clients existants.

Spotify prévient les utilisateurs qu’il ne prend plus en charge les abonnements in-app sur iOS

Comme le rapporte Variety, les utilisateurs qui étaient encore abonnés à Spotify via des achats in-app sur iOS reçoivent un email indiquant que le système de facturation d’Apple n’est plus une méthode de paiement valide. Par conséquent, les utilisateurs qui souhaitent conserver leur abonnement Spotify Premium devront se réabonner via le site web de Spotify.

« Nous vous contactons car lorsque vous vous êtes inscrit à Spotify Premium, vous avez utilisé le service de facturation d’Apple pour vous abonner. Malheureusement, nous n’acceptons plus ce mode de paiement », peut-on lire dans l’e-mail. « Si vous souhaitez conserver votre abonnement Premium, vous devrez vous réabonner après la fin de votre dernière période de facturation et le transfert de votre compte vers le compte gratuit.

En 2016, Spotify a décidé de supprimer l’option permettant aux utilisateurs de s’abonner à son service premium par le biais d’achats in-app sur iOS afin de contourner la commission de 30 % prélevée par Apple. Avant cela, la société facturait un prix plus élevé aux utilisateurs iOS pour s’abonner à son application.

Mais bien sûr, les utilisateurs de longue date de Spotify Premium qui s’abonnent toujours à la plateforme en utilisant l’application iOS paient toujours un prix plus élevé, et par conséquent, Spotify devait toujours reverser 30 % de ses abonnements iPhone et iPad à Apple. Désormais, Spotify ne devra plus payer de commission à Apple, car l’application a supprimé les achats in-app.

D’autres développeurs font de même

Auparavant, les développeurs n’étaient pas autorisés à rediriger les utilisateurs vers des sites web externes pour qu’ils paient leur abonnement. Cependant, Apple a décidé de modifier cette politique après avoir fait l’objet d’un test minutieux de la part de plusieurs gouvernements dans le monde. Depuis mars 2022, les applications iOS peuvent inviter les utilisateurs à s’abonner à un service payant via un site web, à condition que l’application n’utilise pas les achats in-app d’Apple.

Spotify n’est pas la seule application à abandonner les abonnements in-app de l’App Store. En 2018, Netflix a également supprimé l’option de son application iOS. L’année dernière, avec les changements de directives de l’App Store, l’application Netflix pour iOS a commencé à inviter les utilisateurs à terminer l’abonnement sur le site web de la plateforme.

La loi européenne sur les marchés numériques, qui a été adoptée par le Parlement européen, obligera bientôt Apple à autoriser les développeurs à distribuer des applications en dehors de l’App Store sur iOS. Cela aura également un impact significatif sur Apple, car l’App Store est devenu une importante source de revenus pour l’entreprise.

