La meilleure rotule pour smartphone de DJI suit désormais les sujets mieux que jamais

DJI a mis à jour son célèbre stabilisateur pour smartphone Osmo Mobile 6 avec la toute nouvelle technologie de suivi de sujet ActiveTrack 6.0. Le géant de la technologie a également introduit une nouvelle option de couleur gris platine pour son meilleur stabilisateur à ce jour.

DJI a lancé la rotule OM 6 pour smartphone en septembre 2022 avec une ergonomie améliorée, une nouvelle molette latérale pour les zooms avant et arrière, et une compatibilité avec les téléphones de grande taille comme l’iPhone 14 Pro Max. Mais les améliorations sous le capot n’ont rien de révolutionnaire.

Cela change aujourd’hui avec l’introduction d’ActiveTrack 6.0. Avec un autofocus plus performant que jamais, la rotule pour smartphone OM 6 peut désormais détecter et suivre un sujet de manière fiable, même lorsqu’il est obstrué dans des scènes à plusieurs personnes ou lorsqu’il effectue des mouvements rapides ou spectaculaires, comme lors de la pratique d’un sport. De plus, la caméra frontale a été optimisée pour suivre les sujets qui se tournent sur le côté ou qui tournent sur eux-mêmes.

Par ailleurs, DJI a aligné la fonction de suivi du sujet de la rotule sur la fonction de zoom. Cela indique que vous pouvez suivre votre sujet de manière transparente tout en utilisant la fonction de zoom pour obtenir des effets visuels plus riches et une touche cinématographique impressionnante. Et si le sujet sort du cadre, la DJI OM 6 peut désormais le retrouver et le suivre à nouveau grâce au zoom automatique et aux mouvements du cardan pour donner un effet de suivi continu.

Découvrez-le en action ici :

Si vous utilisez un smartphone Apple, la rotule OM 6 de DJI est l’un des meilleurs stabilisateurs du marché. Sa fonction de lancement rapide, disponible exclusivement pour les iPhones, alerte automatiquement l’application DJI Mimo pour qu’elle entre dans la vue de la caméra dès que le cardan est déplié. Cela indique que votre temps de préparation est considérablement réduit et que vous pouvez utiliser la rotule trois fois plus rapidement qu’avec les versions précédentes de l’Osmo Mobile.

En ce qui concerne la nouvelle version gris platine de la rotule, il convient de souligner qu’il existe quelques différences entre le dernier modèle et la variante gris ardoise lancée l’année dernière. Mais toutes ces différences ne concernent que les matériaux utilisés et n’ont aucun effet sur les fonctionnalités du produit.

Par exemple, la roue latérale de la nouvelle version est en plastique, alors que celle du modèle gris ardoise est en métal. De même, le trou de vis de 1/4 de pouce au bas de la poignée de la version gris platine est en aluminium, alors que celui de la version gris ardoise est en cuivre. De plus, la coque supérieure de la poignée de la version gris platine est en plastique, tandis que celle de la version gris ardoise est en métal. Enfin, la vis du trépied du modèle gris platine est en aluminium, tandis que celle du modèle gris ardoise est en acier inoxydable.

Le nouveau modèle sera livré à partir du mois d’août, date à laquelle DJI publiera probablement une mise à jour du firmware pour permettre aux utilisateurs actuels de l’OM 6 de mettre à jour leur système de suivi du sujet.

