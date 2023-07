Test de durabilité Google Pixel Fold : un désastre total !

Google a récemment sorti son smartphone pliable tant attendu qui est le Pixel Fold. La société a largement annoncé que le Pixel Fold avait la charnière la plus solide de tous les appareils pliables. Cependant, une affirmation aussi audacieuse vient de se révéler être un bluff. En effet, le Pixel Fold n’a pas réussi à passer un test de durabilité. D’autres appareils pliables d’entreprises comme Huawei et Samsung ont également subi un test similaire et s’en sont sortis vivants. Dans le cas du Pixel Fold, nous ne pouvons pas faire les mêmes affirmations.

Le Pixel Fold est la première tentative de Google sur un téléphone pliable. L’appareil est très solide dans la paume avec une charnière très stable. Cependant, la charnière stable n’a pas été en mesure de maintenir le téléphone ensemble pendant les périodes difficiles. En réalité, l’appareil s’est presque cassé en deux pendant le test.

Procédure de test de durabilité Google Pixel Fold

JerryRigEverything, un créateur de contenu YouTube populaire, largement connu pour ses tests de durabilité des smartphones, a effectué son test habituel sur le Google Pixel Fold aujourd’hui. Il a commencé le test avec un test de résistance aux rayures sur l’écran extérieur et intérieur. Vient ensuite le test au feu qu’il effectue pour voir comment les écrans résistent à la chaleur. Fait intéressant, le Pixel Fold s’éteint automatiquement après 8 secondes d’exposition au feu. L’appareil a refusé de se rallumer pendant quelques minutes jusqu’à ce qu’il refroidisse. Il a donné une alerte sur l’écran expliquant qu’il s’est éteint en raison de l’exposition à la chaleur.

Le test suivant était ce qu’il appelle habituellement la «torture de la poussière». Sans surprise, la charnière solide a également résisté pendant ce test. Aucune des poussières n’a pu pénétrer dans la charnière. L’appareil s’est toujours fermé et ouvert en douceur sans aucun problème. Le Google Pixel Fold a pu survivre à tous les tests initiaux jusqu’au test de pliage qui est le test final.

Malheureusement, le Pixel Fold a échoué à ce stade du test. Lorsque l’appareil a été plié dans la direction opposée, le cadre a abandonné. L’appareil a cédé autour des lignes d’antenne, ce qui a conduit à la rupture de l’appareil en deux. Même si la charnière a bien résisté, le reste du téléphone est tombé en panne facilement et l’écran s’est cassé presque immédiatement. De plus, le pli n’a pas pu être replié à la normale en raison des dommages excessifs.

Conclusion

Il est assez triste de voir le Google Pixel Fold échouer à ce test particulier. Surtout compte tenu du fait que d’autres marques pliables dans la même gamme de prix survivent au même genre de torture. En tant que premier pliable de la société, cela contribuera grandement à les aider à décider exactement où travailler davantage dans leur prochaine édition.

Source / Via : 9to5google.com

