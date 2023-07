Le code source de Far Cry a été téléchargé sur Internet Archive

En bref : Far Cry, le jeu phare d’Ubisoft, fêtera ses 20 ans dans moins d’un an, mais il semble que quelqu’un ait voulu célébrer l’événement un peu plus tôt. Un utilisateur d’Internet Archive du nom de Llaetha.ro a téléchargé le code source du classique jeu de tir à la première personne d’Ubisoft sur la bibliothèque numérique le 24 juin. Le nom du fichier suggère qu’il s’agit de la version 1.34 du jeu, ce qui indique que plusieurs correctifs ont déjà été appliqués.

Les premiers communiqués affirmaient que le dump n’était pas complet, mais selon l’utilisateur de Twitter Vinícius Medeiros, les binaires du moteur et les DLL peuvent être compilés. Rock Paper Shotgun ajoute que cela indique que le code source pourrait être utilisé pour exécuter le jeu en mode débogage et modifier les choses à un niveau plus profond.

Le code source complet de Far Cry 1 vient de tomber sur l’Internet Archive. pic.twitter.com/agRMPHLT6o – Vinícius Medeiros (@VinciusMedeiro6) 30 juin 2023

Les ressources du jeu sont également manquantes, mais elles peuvent apparemment être extraites du jeu complet.

Il est difficile de savoir qui est à l’origine de cette fuite de code source et pourquoi ils ont décidé de la publier maintenant, près de 20 ans après la sortie du jeu. PC Gamer a attiré l’attention sur une communauté Discord dont les membres affirment que la fuite provient d’un ancien employé de Crytek qui a partagé le code avec quelques amis pour « l’étudier ». L’ancien employé aurait eu l’intention de le rendre disponible à une date ultérieure, mais apparemment l’un de ses amis l’a devancé. A prendre avec des pincettes.

Il sera intéressant de voir ce que les joueurs parviendront à faire avec le code source maintenant qu’il est disponible. La réponse d’Ubisoft sera tout aussi intéressante.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’entreprise n’a pas encore fait de déclaration publique à ce sujet. Si le fabricant de jeux donne sa bénédiction aux enthousiastes, nous pourrions voir un tout nouveau niveau de mods d’utilisateurs. RTX, quelqu’un ? Si Ubisoft décide d’intenter une action en justice, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y ait autant de mods créés par les utilisateurs.

Au moins, nous pouvons être sûrs que le code source de Far Cry ne sera pas perdu (vous vous souvenez de la mésaventure de Blizzard avec Diablo II ?).



