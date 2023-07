iOS 17 beta 3 : voici les nouveautés

La version bêta 3 d’iOS 17 est arrivée pour les développeurs, et elle comprend une poignée de nouvelles fonctionnalités et de changements pour les utilisateurs d’iPhone. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de toutes les nouveautés de la mise à jour d’aujourd’hui, y compris les changements apportés à l’application Musique et bien d’autres choses encore.

La première version bêta d’iOS 17 a été publiée à la suite de la WWDC le 5 juin, et la version bêta 2 a été publiée deux semaines plus tard, le 21 juillet. iOS 17 bêta 2 comprenait des mises à jour d’AirDrop, des modifications de l’application Réglages, la prise en charge du fondu enchaîné dans Apple Music, et bien plus encore.

iOS 17 bêta 3 : Nouvelles fonctionnalités et changements

La version bêta 3 d’iOS 17 ajoute à Apple Music des informations plus approfondies sur les crédits des chansons, comme Apple l’avait annoncé lors de la WWDC. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter des informations détaillées sur les producteurs, les artistes-interprètes, les auteurs-compositeurs, etc.

Le sélecteur d’applications remanié de l’application Messages a été légèrement modifié pour afficher votre photo la plus récente comme icône du bouton « Photos ». Auparavant, il affichait un glyphe générique de photos.

iOS 17 beta 3 ajoute un nouvel écran d’accueil « Quoi de neuf » à l’application Accueil, ainsi qu’une interface de défilement actualisée pour ajuster la couleur des lumières multicolores. Il y a également une nouvelle option d’icône pour les portes de garage, ce qui fait trois choix au total.

Dans l’application Réglages, le « Contrôle de la profondeur » est désormais une option à part entière dans « Conserver les réglages ». Auparavant, il était regroupé dans la catégorie Contrôles créatifs.

