L’arrêt de la Cour suprême sur la discrimination positive va nous nuire, affirme Apple

L’arrêt de la Cour suprême sur la discrimination positive, qui interdit les admissions dans l’enseignement supérieur en fonction de la race, finira par nuire aux entreprises américaines et à l’économie dans son ensemble, selon Apple et de nombreuses autres marques américaines.

Apple, Adobe, Airbnb, Cisco, Dell, Google, Ikea, Intel, Lyft, PayPal, Salesforce, Uber et de nombreuses autres grandes entreprises ont déposé un mémoire d’amicus curiae en faveur du maintien de la discrimination positive dans les établissements d’enseignement supérieur…

Voici comment la Cornell Law School définit ce terme :

Elle remonte à un décret pris en 1961 par le président John F. Kennedy.

Les universités d’élite ont été parmi les nombreuses organisations à prendre des mesures de discrimination positive dans les admissions à l’université, arguant que si elles ne le font pas, elles perpétueront un système dans lequel les Blancs et les Américains d’origine asiatique bénéficient de meilleures possibilités d’éducation que les Noirs et les Hispaniques.

Cette position a toutefois été contestée dans le cadre d’un procès intenté à l’université de Harvard et à l’université de Caroline du Nord (UNC), qui est allé jusqu’à la Cour suprême des États-Unis. Celle-ci a statué que la discrimination positive violait la garantie d’une protection égale prévue par la Constitution.

Apple a également été l’une des 70 entreprises américaines à soumettre un mémoire d’amicus curiae à la Cour suprême, soutenant que la discrimination positive dans les programmes d’admission à l’université devrait être maintenue, pour trois raisons.

Tout d’abord, selon Apple, elle crée « une réserve de futurs travailleurs et chefs d’entreprise hautement qualifiés » en veillant à ce que les diplômés soient les meilleurs candidats. Si aucune mesure n’est prise pour éliminer les obstacles à l’enseignement supérieur, en particulier dans les universités d’élite, certains des meilleurs talents resteront inexploités.

Deuxièmement, la diversité est absolument essentielle pour créer les meilleurs produits. Sans elle, vous risquez de vous retrouver, par exemple, avec une technologie de reconnaissance faciale qui reconnaît mieux les hommes blancs que les femmes noires.

Troisièmement, les entreprises ont besoin de cadres et de personnel en contact avec la clientèle qui comprennent les besoins de la population américaine dans son ensemble, et pas seulement de leur propre tranche de population.

Ces éléments ont un impact direct non seulement sur l’amélioration et l’équité du monde, comme le souligne le mémoire signé par Apple, mais aussi sur la création d’une économie forte.

La diversité raciale et ethnique améliore les performances des entreprises. La recherche et l’expérience démontrent que la diversité raciale améliore la prise de décision en augmentant la créativité, la communication et la précision au sein des équipes. L’expérience dans un environnement universitaire diversifié prépare les étudiants à interagir avec et à servir des bases de clients et de consommateurs racialement diversifiés et à travailler avec des personnes de toutes origines. Il en résulte une communauté d’affaires plus en phase avec le public, des bénéfices accrus et la réussite des entreprises.