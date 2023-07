Red Magic 8S Pro fait ses débuts avec jusqu’à 24 Go de RAM

Une tablette de jeu puissante et un intrigant smartphone Red Magic 8S Pro ont été dévoilés en Chine aujourd’hui. Le smartphone est le modèle le plus puissant au monde basé sur le SoC Qualcomm. Il utilise le Snapdragon 8+ Gen 2, doté d’une fréquence supercore de 3,36 GHz. Couplé à un système de refroidissement robuste doté d’un ventilateur, il atteint un résultat de performance impressionnant de 1,71 million de points dans AnTuTu. Le Red Magic 8S Pro propose une version avec 24 Go de RAM physique, ce qui en réalité le premier du genre. Le modèle haut de gamme comprend également 1 To de mémoire flash.

Présentation du Red Magic 8S Pro : un smartphone de jeu puissant avec des fonctionnalités de pointe

Doté d’un écran OLED d’une diagonale de 6,8 pouces et d’une résolution de 2480 x 1116 pixels, le Red Magic 8S Pro offre une fréquence d’images de 120 Hz. Il bénéficie d’une luminosité maximale de 1300 cd/m². et une fréquence de réglage PWM de 1440 Hz. L’écran couvre 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le lecteur d’empreintes digitales de septième génération sous l’écran du smartphone déverrouille non seulement l’appareil, mais mesure également la fréquence cardiaque de l’utilisateur. Les développeurs se sont concentrés sur la création d’un cadre mince, avec des largeurs de seulement 1,48 mm à gauche et à droite, 1,68 mm en haut et 2,28 mm en bas. L’écran occupe près de 94 % de la surface du panneau avant et n’a aucune découpe, avec la caméra frontale de 16 mégapixels cachée sous l’écran.

Équipé d’une batterie de 6000 mAh, le Magic 8S Pro prend en charge une charge de 80 W, permettant une charge complète en seulement 25 minutes. De plus, la version 8S Pro + dispose d’une batterie de 5000 mAh mais avec une puissance doublée à 165 watts, offrant une charge complète en 14 minutes.

Alors que les smartphones de jeu donnent souvent la priorité à d’autres fonctionnalités par rapport à l’appareil photo, le Red Magic 8S Pro embarque un capteur principal de Samsung, le S5KGN5, avec une résolution de 50 mégapixels. Les capteurs d’accompagnement incluent des résolutions de 8 mégapixels et 2 mégapixels, bien que la stabilisation optique soit absente.

Fonctionnant sur RedMagic OS 8.0 basé sur Android 13, le 8S Pro offre une interface utilisateur axée sur les jeux. La coque mise à jour améliore la fluidité de l’interface de 30 % par rapport à son prédécesseur.

Disponibilité et prix

Les préventes du 8S Pro débuteront en Chine le 5 juillet. Les ventes officielles débuteront le 11 juillet. Voici les prix des différentes déclinaisons :

Red Magic 8S Pro :

8/128 Go – 550 $

8/256 Go – 610 $

12/256 Go – 690 $

12/512 Go – 790 $

RedMagic 8S Pro+ :

16/256 Go – 760 $

16/512 Go – 800 $

16 Go/1 To – 965 $

24 Go/1 To – 1035 $

