Selon une étude, voici le transporteur américain le plus rapide en 2023

Opensignal a partagé ses derniers rapports approfondis sur l’expérience mobile globale et les performances 5G des principaux opérateurs américains. Pour 2023, T-Mobile a conservé sa grande avance pour des métriques telles que la vitesse de téléchargement et d’upload et la disponibilité de la 5G. Mais AT&T et Verizon ont également réussi à remporter quelques victoires. Voici les performances de T-Mobile par rapport à ses concurrents et un aperçu des mesures plus détaillées dans la nouvelle étude d’Opensignal.

Opensignal a publié ce matin son rapport sur l’expérience utilisateur de la 5G en juillet 2023 et son rapport sur l’expérience du réseau mobile aux États-Unis, qui couvre les données collectées entre mars et juin 2023. L’étude est basée sur des millions d’appareils et des milliards de mesures.

Dans la continuité de ce qu’Opensignal a constaté dans ses rapports au cours des deux dernières années – de même que les rapports d’Ookla – T-Mobile arrive en tête pour l’expérience mobile la plus rapide et la plus cohérente.

Voici un aperçu de la comparaison entre les différents opérateurs :

T-Mobile a remporté six des huit catégories, dont la vitesse de téléchargement et de chargement, la vidéo en direct et les jeux, ainsi que la cohérence. Verizon a remporté le prix de la meilleure expérience en matière d’applications vocales.

AT&T a remporté la première place pour la disponibilité du réseau avec 99,4 %. Cependant, Verizon et T-Mobile suivent de près avec 99,2 % et 98,3 % de disponibilité.

Vitesse de T-Mobile par rapport à AT&T et Verizon

Voici comment se comparent les performances pour les vitesses moyennes de téléchargement 4G/5G – T-Mobile avec une moyenne de 97,1 Mbps, soit plus de deux fois Verizon et AT&T :

T-Mobile est également en tête avec les vitesses moyennes de téléchargement les plus rapides :

La cohérence des réseaux mobiles était encore plus étroite cette fois-ci que dans le dernier rapport d’Opensignal, mais T-Mobile est arrivé en tête avec 79,8 % :

Performances 5G des principaux opérateurs américains

Poursuivant sa grande avance pour les vitesses de téléchargement 5G, T-Mobile a maintenu une moyenne plus de deux fois plus rapide que AT&T et Verizon pour la performance 5G à 195,5 Mbps.

La disponibilité de la 5G a été une victoire encore plus grande cette fois-ci pour T-Mobile, la dernière connexion étant disponible près de 60 % du temps. Ce chiffre est à comparer aux 20,7 % de disponibilité de la 5G pour AT&T et aux 9,8 % pour Verizon.

Mais même si T-Mobile l’a emporté dans ces deux catégories, Verizon a remporté la première place pour toutes les autres mesures 5G, y compris l’expérience vidéo 5G, l’expérience vidéo 5G en direct, l’expérience de l’application vocale 5G et la vitesse de téléchargement 5G.

Pour plus de détails, notamment sur les performances régionales, consultez le rapport complet d’Opensignal sur l’expérience utilisateur 5G et le rapport sur l’expérience du réseau mobile.

