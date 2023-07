La publicité parodique de Vision Pro mettant en scène Stephen Fry est bannie d’Apple Music

Une publicité parodique de Vision Pro sur un album mettant en scène l’acteur Stephen Fry a été bannie d’un album sur Apple Music. Cette parodie de publicité pour un produit iHead a été créée quatre ans avant qu’Apple ne lance un casque (désolé, un ordinateur spatial), et vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous …

Le chanteur-compositeur britannique Tim Arnold m’a dit que son nouvel album Super Connected a été lancé sur Spotify comme prévu, mais qu’il a été banni d’Apple Music parce qu’il contient une « publicité » pour un casque Apple appelé iHead.

Arnold a appris qu’Apple prétendait avoir un problème avec le concept d’une fausse publicité, plutôt qu’avec le fait que la Vision Pro soit la cible de la satire. Cependant, il note qu’Apple a autorisé d’autres albums avec des publicités humoristiques.

D’autres albums sur Apple Music, tels que Songs For The Deaf de Queens Of The Stone Age, TDTV de TD Cruze et The Who Sell Out de The Who, contiennent tous des publicités parodiques ou de faux segments radio.