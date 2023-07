Abonnement VR Meta Quest Plus Jeux, prix, appareils pris en charge, et plus encore

Les services d’abonnement ont été vus dans un certain nombre d’industries, faisant leur présence dans le secteur des jeux également. Nous avons vu des plans d’abonnement mensuels récurrents qui vous donnent accès à tous les jeux pour un montant mensuel. À l’instar de PlayStation avec PlayStation Plus et de Xbox avec Game Pass, saviez-vous que Meta dispose également de son propre service d’abonnement ? Oui ! Meta vient d’annoncer qu’il mettrait de nombreux jeux à la disposition des utilisateurs de Meta Quest moyennant un abonnement mensuel. Vous voulez savoir de quoi il s’agit ? Vous êtes au bon endroit.

Dans ce guide, nous verrons quand ce nouveau service a été lancé, ce que vous pouvez attendre de ce service, son prix, ainsi que pour qui et quels appareils ce nouveau service est destiné.

Annonce de Meta Quest

Meta Quest Plus a été annoncé au public le 26 juin 2023. Il s’agit d’un service mensuel que vous pouvez payer pour accéder et jouer à une tonne d’applications et de jeux du store d’applications de Quest moyennant une redevance mensuelle récurrente. Outre la possibilité d’accéder à un grand nombre de jeux de l’Oculus Store, Meta vous offrira également deux jeux que vous pourrez échanger et conserver dans votre compte de manière permanente.

Prix de Meta Quest

Si vous aimez les services d’abonnement comme Meta Quest+, vous serez heureux d’apprendre que Meta propose une offre de lancement vous permettant de profiter du service pour seulement 1$. Après le premier mois, l’abonnement mensuel à Meta Quest+ vous coûtera 7,99$. Si vous préférez un abonnement annuel, vous pouvez choisir de payer 59,99 $. Notez que l’offre de 1 $ pour le premier mois est limitée dans le temps et qu’elle prendra fin le 31 juillet 2023.

Appareils supportés par Meta Quest

Avec le nouvel abonnement Meta Quest+, vous pouvez profiter d’une vaste bibliothèque de jeux sur votre Quest 2, Quest Pro, et le futur casque VR Mea Quest 3.

Les jeux que Meta Quest vous offre gratuitement chaque mois, à condition que vous ayez un abonnement Meta Quest+, seront ajoutés à votre bibliothèque et pourront être joués tant que votre abonnement à Meta Quest+ est actif.

Le service d’abonnement à Meta Quest+ est-il une bonne idée ? Si vous jouez régulièrement à des jeux en RV avec le casque Meta Quest, l’abonnement est un excellent moyen de profiter de vos jeux et d’enrichir votre bibliothèque de jeux grâce aux cadeaux mensuels. Donc, oui, cela en vaut la peine.

Liste des jeux Meta Quest

Voici la liste des jeux offerts aux abonnés du programme Meta Quest+.

Pistol Whip – July

Pixel Ripped 1995 – July

Walkabout Mini Golf – Août

MOTHERGUNSHIP : FORGE – Août

Pour l’instant, la liste est restreinte car le service vient tout juste d’être lancé. Cependant, dans les mois à venir, vous pouvez vous attendre à ce que davantage d’applications et de jeux soient offerts aux abonnés du plan Meta Quest+.

Foire aux questions

Combien de jeux obtenez-vous gratuitement chaque mois ?

Avec un abonnement Meta Quest+, les utilisateurs auront droit à deux jeux gratuits au début de chaque mois.

Les jeux offerts sont-ils ajoutés à la bibliothèque de mon compte Meta Quest ?

Oui, les jeux seront ajoutés à votre bibliothèque Meta Quest. Vous pouvez jouer à ces jeux tant que vous avez un abonnement actif à Meta Quest+.

L’abonnement à Meta Quest+ est-il disponible sur l’application Meta Quest ?

Oui, vous pouvez souscrire à l’abonnement Meta Quest+ via l’application Meta Quest disponible pour les appareils Android et iOS. L’application est téléchargeable gratuitement sur le Google Play Store et l’Apple App Store.

Quand les jeux gratuits deviennent-ils échangeables dans Meta Quest+ ?

Vous pouvez facilement réclamer ces jeux gratuits le premier de chaque mois.

Puis-je réclamer les jeux via le site Web de l’Oculus Store ?

Si vous avez un compte Oculus, il vous suffit de vous connecter avec votre compte abonné et de réclamer les jeux immédiatement.

Puis-je réclamer les jeux que j’ai manqués les mois précédents ?

Non. Les jeux remboursables ne le sont que pour un mois donné. Vous ne pourrez plus réclamer un jeu une fois que vous aurez dépassé la date d’expiration d’un mois.

Puis-je jouer aux jeux réclamés même si mon abonnement est inactif ?

Non, vous ne pouvez pas jouer aux jeux que vous avez réclamés avec Meta Quest+ si vous n’avez pas d’abonnement Meta Quest+ actif.

