Une mise à jour boguée de Windows 11 continue de ralentir les disques SSD

Vue d’ensemble : Windows 11 apporte de nombreuses améliorations par communiqué à Windows 10, mais aussi de nombreux nouveaux bugs que les utilisateurs trouveront excessivement frustrants. Bien que Microsoft continue de publier des mises à jour pour les corriger, ces dernières donnent souvent lieu à de nouveaux problèmes. L’un de ces bugs a apparemment été introduit avec la mise à jour KB5023778 en mars, par laquelle les vitesses des disques SSD de certaines machines ralentissent sans raison apparente.

Selon des messages d’utilisateurs de Windows 11 sur Reddit et d’autres forums, le problème n’a pas encore été résolu par les mises à jour suivantes, y compris celle déployée dans le cadre du Patch Tuesday du mois dernier.

Windows Latest a cherché sur Internet des plaintes concernant le ralentissement des SSD, et a trouvé de nombreux utilisateurs mécontents se plaignant du problème sur divers sites Web, y compris Reddit et le Feedback Hub de Microsoft.

L’un de ces utilisateurs sur Reddit est u/fancemon, qui affirme n’avoir rencontré le problème qu’après avoir installé la mise à jour Moment 2 en mars. Il signale également qu’aucune des mises à jour suivantes n’a résolu le problème, ce qui indique qu’il est contraint d’utiliser un PC dont les vitesses de lecture et d’écriture sont lentes. D’autres sont passés directement à la théorie du complot et ont accusé Microsoft de ralentir intentionnellement les machines Windows 11 pour forcer les personnes à s’abonner à Windows 365.

Malheureusement pour les personnes qui se demandent si la mise à jour de juillet leur apportera de bonnes nouvelles, il semble que ce ne soit pas le cas. La dernière mise à jour de juin, qui devrait être déployée en tant que mise à jour stable de juillet, ne semble pas avoir résolu le problème. Selon le Redditor u/_Ditex89, son SSD NVMe affiche actuellement des vitesses d’écriture séquentielle moyennes d’environ 1 200 Mo/s avec la mise à jour de juin, alors qu’il devrait atteindre les 4 400 Mo/s dans des circonstances normales.

Malgré le déluge de plaintes concernant les ralentissements du SSD avec la mise à jour de mars 2023, Microsoft n’a toujours pas fait de déclaration officielle à ce sujet. C’est ce que de nombreux utilisateurs concernés considèrent comme le coup le plus dur, car personne ne sait si l’entreprise travaille activement à l’élimination du bug avec une prochaine mise à jour. En raison de l’absence de reconnaissance, on ne sait pas non plus combien de personnes sont touchées par le bug.

Une solution de contournement potentielle pourrait consister à désinstaller la mise à jour ou à restaurer l’ordinateur à un point antérieur à l’installation de la mise à jour défectueuse. Toutefois, ces « solutions » peuvent entraîner des problèmes encore plus importants dans certains cas. Il est donc plus prudent pour les utilisateurs d’attendre un correctif officiel, quel que soit le délai potentiel.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :