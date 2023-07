Mise à jour TicWatch Pro 5 : corrections de bugs, améliorations OLED, etc.

Le TicWatch Pro 5, connu pour sa durée de vie et ses performances décentes, a récemment reçu une mise à jour. Selon 9to5Google, cette mise à jour apporte une gamme de corrections de bugs, de mises à niveau OLED et d’autres correctifs. Cette mise à jour, intitulée RMDB.230615.003, est la deuxième mise à jour depuis la sortie de la montre. La société affirme que cette mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur globale de cet appareil. Le changelog (journal des modifications) de la mise à jour a été publié sur Reddit et il montre qu’il apporte un nouveau correctif de sécurité de juillet 2023. C’est un gros problème car Pixel Watch de Google n’a pas la mise à jour pour le moment. De plus, Mobvoi, la marque à l’origine du TicWatch Pro 5 ajoute que la mise à jour augmente également l’intensité des vibrations pour les notifications. Cela les rend plus visibles pour les utilisateurs. La société a également révélé qu’après avoir quitté le mode Essential, la fonction d’alarme reste active même si l’appareil est verrouillé. Jetons un coup d’œil aux corrections de bugs et aux mises à niveau apportées par cette mise à jour

Corrections de bugs et mises à niveau des performances

1. Crash de l’application TicHealth

L’un des principaux points forts de cette mise à jour est la résolution de plusieurs problèmes pouvant entraîner le blocage de l’application TicHealth. L’application TicHealth peut planter en raison de divers problèmes. Voici quelques causes possibles :

1. Problèmes de compatibilité :

Les plaintes des utilisateurs sur Reddit révèlent que l’application avec Wear OS peut provoquer l’application TicHealth, ainsi que le Google Play Store. La société, Mobvoi, a depuis confirmé le problème et travaille sur un correctif. La société affirme qu’il s’agit très probablement d’un problème logiciel.

2. Bugs logiciels :

L’application peut planter en raison de bugs ou d’erreurs dans l’application elle-même. Les utilisateurs ont signalé avoir vu un écran noir pendant quelques secondes avant que l’application ne plante, avec ou sans message d’erreur.

3. Problèmes connus :

Il y a eu des retours de plantage de l’application Wear OS by Google, ce qui pourrait également affecter l’application TicHealth. Les utilisateurs ont reçu des fenêtres contextuelles indiquant que l’application n’arrêtait pas de planter en raison d’un bug. Cependant, Google a conseillé aux utilisateurs de contacter le développeur pour une résolution.

Il est important de noter que ces causes potentielles ci-dessus sont basées sur des retours d’utilisateurs et des mises à jour de l’entreprise. Si vous rencontrez des problèmes avec le plantage de l’application TicHealth, il peut être utile de vérifier cette nouvelle mise à jour pour votre appareil et l’application elle-même. Vous pouvez également contacter le développeur de l’application ou la marque pour obtenir des étapes d’assistance et de dépannage. Cependant, la nouvelle mise à jour prend en charge le crash soudain de l’application TicHealth. Cette correction de bug garantit une expérience plus fluide et plus stable pour les utilisateurs qui comptent sur l’application pour suivre leurs données de santé et de forme physique.

2. Erreur de mesure de la fréquence cardiaque

Il y a eu quelques retours sur des problèmes de mesure de la fréquence cardiaque sur le TicWatch Pro 5. Les utilisateurs de Reddit affirment qu’ils obtiennent parfois des délais d’attente ou des résultats erronés sur la fonction « Mesure en un clic », principalement lorsqu’ils sont en déplacement. La société a confirmé le problème à l’époque et a déclaré qu’elle travaillait sur un correctif. Cette nouvelle mise à jour résout le problème qui fait que la mesure de la fréquence cardiaque affiche parfois une invite incorrecte hors du poignet. Ce correctif permettra désormais à l’appareil de fournir aux utilisateurs des lectures plus précises.

3, autres correctifs

Par ailleurs, la mise à jour inclut diverses autres corrections de bugs et améliorations des performances qui contribuent à une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. En résolvant ces problèmes, Mobvoi, la société derrière le TicWatch Pro 5, démontre son engagement à fournir un produit de haute qualité qui répond aux attentes de ses utilisateurs.

Mobvoi affirme par ailleurs que la mise à jour apporte une stabilité totale à l’appareil en plus des corrections de bugs. La société affirme que cette mise à niveau « minimise les problèmes ou problèmes potentiels ». En plus des corrections de bugs répertoriées ci-dessus, Mobvoi indique que la mise à jour apporte également le correctif suivant

Résolution d’un problème où l’audio pouvait ne pas être entendu par l’autre partie pendant les appels sur certains appareils.

Correction d’un bug qui provoquait des difficultés dans la personnalisation des images lors de l’utilisation du cadran Image.

Résolution de divers autres bugs et problèmes pour améliorer les performances globales et l’expérience utilisateur.

Mise à niveau OLED

En plus des corrections de bugs et des améliorations de performances, la mise à jour apporte également des améliorations à l’affichage OLED du TicWatch Pro 5. La mise à jour augmente le temps de réponse de l’écran OLED en augmentant la vitesse de la fonction « Inclinaison pour se réveiller ». Cela indique que les utilisateurs n’ont pas à faire face à des réponses lentes après avoir cliqué sur une fonctionnalité à l’écran.

Disponibilité et prix

Le TicWatch Pro 5 est actuellement disponible à l’achat au prix de 349 $. Avec son autonomie impressionnante, ses performances et maintenant la dernière mise à jour, la TicWatch Pro 5 continue d’être une option convaincante pour ceux qui recherchent une montre intelligente riche en fonctionnalités et fiable.

Derniers mots

La mise à jour TicWatch Pro 5, intitulée RMDB.230615.003, apporte une gamme de corrections de bugs, d’améliorations OLED et d’autres améliorations à cette smartwatch populaire. Grâce à la résolution des problèmes dans l’application TicHealth, à l’amélioration des mesures de la fréquence cardiaque et à l’amélioration des performances globales, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience plus fluide et plus fiable. Les améliorations OLED améliorent encore la qualité visuelle de l’affichage de la smartwatch. Avec la mise à jour déjà disponible pour tous les utilisateurs, le TicWatch Pro 5 continue d’être un concurrent sérieux sur le marché des smartwatch. Cette mise à jour a été déployée progressivement au cours des derniers jours. Au 1er juillet, la société a confirmé que toutes les unités disposaient désormais de la nouvelle mise à jour. Cela indique que les premiers acheteurs de la smartwatch peuvent désormais profiter des avantages de cette importante mise à jour.

