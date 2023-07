Un fournisseur partage des informations vitales sur la première voiture Xiaomi

Xiaomi a annoncé son entrée dans l’industrie automobile en mars 2021. Depuis, les fans ont patiemment attendu l’annonce officielle du lancement. Cette anticipation a fait naître beaucoup de rumeurs et de spéculations. Mais seuls quelques-uns d’entre eux avaient des sources crédibles. Eh bien, l’attente de l’annonce du premier calendrier de la première voiture Xiaomi est enfin terminée !

Fuwei Automotive Parts Co. (FAW), un fournisseur automobile basé à Changchun, a confirmé des informations vitales sur la voiture Xiaomi. Selon le fournisseur, la tarification du véhicule Xiaomi a été finalisée. Et la voiture devrait faire ses débuts l’année prochaine.

La voiture Xiaomi voit une progression constante de la production

Même si le fournisseur a confirmé que le prix de la voiture Xiaomi avait été finalisé, nous n’avons obtenu aucun chiffre. Auparavant, des fuites sur les réseaux sociaux laissaient entendre que le prix de départ du véhicule serait de 149 900 yuans. Cela se convertit à environ 20 777 $.

En comparaison, Tesla Model 3, le véhicule électrique le plus abordable de la marque, commence à 35 000 $. Mais Wang Hua, responsable des relations publiques de Xiaomi, a précisé que la rumeur de prix de la voiture Xiaomi était fausse. Ainsi, on ne sait toujours pas si le véhicule de Xiaomi sera plus abordable que le modèle 3 de Tesla.

Mais la bonne nouvelle est que Lu Weibing, le partenaire et président de Xiaomi, a partagé que le projet de voiture progresse sans heurts. Et en mai de cette année, Lu a déclaré que le véhicule était entré dans une phase de développement accéléré. De plus, en janvier de cette année, la voiture Xiaomi a été repérée lors d’un essai dans la neige.

Nous pouvons donc nous attendre à plus d’informations sur le premier Xiaomi EV bientôt. Si Xiaomi évalue le véhicule électrique de manière appropriée, cela pourrait certainement être une concurrence majeure contre Tesla. Restez à l’écoute car nous couvrirons plus d’informations sur la voiture dès que nous aurons plus d’informations sur l’EV.

