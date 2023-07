La mise à jour de Google Ads donne plus de contrôle aux annonceurs

Google Ads a récemment lancé deux nouvelles fonctionnalités pour offrir aux annonceurs un meilleur contrôle sur l’emplacement de diffusion de leurs annonces. Ces fonctionnalités visent à aider les annonceurs à guider Google AI et à contrôler où leurs annonces apparaissent. Cela aidera à s’assurer que les directives de leur marque sont respectées. Les deux nouvelles options

Restrictions de marque pour les mots clés en requête large dans les campagnes sur le Réseau de Recherche Exclusions de marque dans les campagnes Performance Max.

Restrictions de marque dans les campagnes de recherche

Les types de correspondance de mots clés larges associés aux algorithmes d’enchères intelligentes de Google peuvent aider les annonces à atteindre un public pertinent et à générer des conversions. Cependant, certains annonceurs ont du mal à utiliser des correspondances larges pour leurs campagnes de marque. Il est bon de le faire afin d’éviter le trafic et les clics non liés à la marque. Pour aider les annonces, Google a lancé des restrictions de mots clés de marque pour les correspondances larges dans le monde.

Cette fonctionnalité permettra à ceux qui placent des annonces de définir les termes de la marque comme mots clés en requête large. Cependant, ils les limiteront uniquement à la diffusion d’annonces pour les recherches incluant le nom de la marque. Cela permet aux annonces d’atteindre plus de personnes et d’améliorer les performances tout en respectant les directives de la marque.

Exclusions de marque dans les campagnes Performance Max

Les campagnes Performance Max sont des campagnes basées sur des objectifs et alimentées par l’IA. Ils permettent à ceux qui placent des publicités d’accéder aux canaux et aux détails des publicités d’une seule campagne. Grâce à la nouvelle fonctionnalité d’exclusion de marque, ils peuvent désormais exclure les termes de leur marque des campagnes Performance Max. Cette fonctionnalité garantit que les utilisateurs qui connaissent déjà les marques ne voient pas fréquemment les publicités. Cela permet aux placeurs d’annonces d’atteindre de nouvelles personnes et de tirer le meilleur parti de l’annonce.

Avantages des nouvelles fonctionnalités

Les nouvelles commandes de marque pour les campagnes sur le Réseau de Recherche et Performance Max offrent plusieurs avantages aux annonceurs, notamment :

Plus de contrôle sur l’endroit où leurs annonces apparaissent

Performances publicitaires améliorées

Respecter les directives de la marque

Atteindre de nouveaux publics

Maximiser les conversions

Derniers mots

Les nouveaux contrôles de marque de Google Ads pour les campagnes Search et Performance Max sont un pas dans la bonne direction. Cela donne aux marques qui placent des annonces plus d’options et de contrôle sur l’endroit où leurs annonces apparaîtront. Cela garantit que les marques ne violent pas leurs directives. Ces fonctionnalités visent à aider les annonceurs à guider l’IA de Google et à contrôler où leurs annonces apparaissent, en améliorant les performances des annonces et en maximisant les conversions. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les annonceurs peuvent atteindre de nouveaux publics et s’assurer que leurs budgets marketing comptent.

