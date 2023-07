AGM M8 FLIP: Le téléphone à clapet robuste 4G avec des fonctionnalités puissantes

Dans le monde d’aujourd’hui, où les smartphones dominent le marché, il y a encore une place pour le téléphone à clapet classique. Découvrez l’AGM M8 FLIP, un téléphone à clapet robuste 4G qui allie durabilité, fonctionnalité et commodité. Avec ses fonctionnalités impressionnantes et son design élégant, le M8 FLIP est un compagnon fiable pour ceux qui apprécient à la fois le style et la résilience.

AGM M8 FLIP: Un concentré de technologie dans un téléphone incassable, compact et à clapet

Design compact et portable

Avec des dimensions de 115,3 mm x 62,3 mm x 22,8 mm (max. 25,4 mm) et un poids de 162 g (batterie incluse), l’AGM M8 FLIP est compact et léger.

Son profil mince facilite son transport dans votre poche ou votre sac, et sa conception à clapet offre une protection supplémentaire pour l’écran et le clavier lorsqu’il n’est pas utilisé.

Certifié IP68/IP69k/MIL-STD-810G : Conçu pour résister à tous les environnements

L’une des caractéristiques remarquables de l’AGM M8 FLIP est sa construction robuste. Le téléphone est conçu pour résister aux conditions les plus difficiles et est certifié IP68, IP69k et MIL-STD-810G.

Cela indique qu’il est étanche à la poussière, à l’eau et résistant aux chocs, ce qui le rend adapté aux aventures en plein air, aux chantiers de construction ou à tout environnement exigeant dans lequel vous pourriez vous trouver.

Haut-parleur puissant et batterie longue durée

Avec un haut-parleur puissant de 104db, l’AGM M8 FLIP vous assure de ne jamais manquer un appel, même dans des environnements bruyants. Que vous travailliez sur un chantier de construction ou que vous assistiez à un événement bruyant, vous pouvez compter sur la qualité sonore claire et puissante du M8 FLIP.

De plus, le téléphone est équipé d’une batterie amovible de 1500mAh, offrant une puissance suffisante pour une utilisation prolongée. Vous n’aurez plus à vous soucier de manquer de batterie pendant votre journée chargée, et avec la possibilité de transporter une batterie de rechange, vous pouvez facilement la remplacer en cas de besoin.

Fonctionnalité double SIM et stockage étendu

Le M8 FLIP prend en charge deux cartes SIM, vous permettant de séparer les numéros professionnels et personnels ou d’utiliser différents réseaux pour une meilleure couverture. Vous pouvez facilement basculer entre les cartes SIM sans avoir à vous encombrer de plusieurs téléphones.

En termes de stockage, le téléphone est livré avec 48 Mo de mémoire interne et 128 Mo de RAM. Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, le M8 FLIP prend en charge les cartes microSD jusqu’à 128 Go, vous offrant ainsi amplement d’espace pour stocker des photos, des vidéos et d’autres fichiers.

Une lampe de poche efficace et bouton SOS

Le téléphone est également doté d’une fonction lampe de poche sur le côté, vous permettant de vous orienter facilement dans l’obscurité. Que vous ayez besoin de vous repérer dans des environnements peu éclairés ou en cas d’urgence, la fonction lampe de poche vous fournira une source de lumière fiable.

Le M8 FLIP possède également un bouton SOS permettant de vous sortir plus rapidement d’une situation difficile, grâce à l’accès rapide aux services d’urgences locaux.

Communication sécurisée et efficace

L’AGM M8 FLIP assure une communication sécurisée et efficace. Il prend en charge les certifications de communication standard telles que CE, FCC, Canada IC, Reach et WEEE. Le téléphone prend également en charge différentes bandes de fréquences pour l’Europe et les États-Unis, garantissant la compatibilité avec les principaux fournisseurs de réseau.

Conçu en tenant compte de l’accessibilité

Le M8 FLIP est conçu pour être accessible à tous. Il est compatible avec les aides auditives, ce qui permet aux personnes ayant des problèmes auditifs de profiter de conversations claires.

De plus, le clavier et les touches larges facilitent la composition des numéros, même pour les personnes ayant des problèmes de dextérité.

AGM M8 FLIP : Disponibilité et promotion

L’AGM M8 FLIP est maintenant disponible, et pour une durée limitée, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20 € en utilisant le coupon présent sur la fiche produit. En prime, vous recevrez également un socle de chargement gratuit. Ne manquez pas cette occasion de posséder un téléphone à clapet haut de gamme à un prix réduit !

➡️ Voir l’offre AGM M8 FLIP sur le site officiel

➡️ Voir l’offre AGM M8 FLIP sur Amazon

Lors de l’achat de l’AGM M8 FLIP, vous recevrez les éléments suivants dans la boîte :

Téléphone AGM M8 FLIP

Adaptateur secteur

Câble USB Type-C

Manuel d’utilisation

Avec sa construction durable, ses fonctionnalités puissantes et son design convivial, l’AGM M8 FLIP est le choix parfait pour ceux qui ont besoin d’un téléphone à clapet fiable. Passez votre commande dès aujourd’hui et découvrez la commodité et la résilience de cet appareil remarquable.