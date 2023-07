Le kit de développement Switch 2 pourrait déjà être envoyé aux studios

Les nouvelles concernant le futur Switch 2 / Switch Pro ont créé un buzz dans le monde informatique. En règle générale, nous abordons les rumeurs et les fuites avec scepticisme. Cependant, cette fois semble différente. L’information provient d’un studio français. Il indique que les studios disposent déjà du kit de développement Switch 2 mis à jour. Si tel est le cas, il semble évident que Nintendo dévoilera bientôt le remplaçant de la Switch, peut-être en juillet.

Le Switch 2 est-il en phase finale ?

Bien que vous puissiez supposer qu’il ne s’agit que d’une autre fuite à traiter avec prudence, Nash Weedle est en réalité une source d’information digne de confiance. Ils fournissent la preuve qu’un kit de développement Switch 2 est entre les mains d’une société de jeux vidéo espagnole. De plus, de nombreux joueurs supposent que le studio auquel la source fait référence est MercurySteam, basé à Madrid. Ni le studio ni un kit de développement n’ont reçu de confirmation officielle. Dès qu’ils le feront, ils perdront leur relation avec Nintendo et violeront leurs obligations contractuelles. Ne vous attendez donc pas à une déclaration officielle pour le moment.

Nos lecteurs pourraient se demander pourquoi nous faisons confiance à Nash Weedle. Il faut avouer que Nash Weedle a une histoire de prédiction précise des secrets de Nintendo, y compris la sortie de Metroid Dread. C’est donc une source fiable, du moins pour nous. Par ailleurs, MercuryStream a développé Metroid Dread. Pouvez-vous faire le lien ?

Les affirmations de Nash Weedle ont été soutenues par un YouTuber appelé Behind the Games, qui a publié une vidéo le soutenant.

Autres ressources

La troisième source est Doctre81, qui parcourt souvent Internet à la recherche d’indices sur le remplacement du Switch qui ont peut-être échappé à la plupart des personnes. Même s’il n’est disponible que pour les membres My Best Buy Plus / Total, l’intrigant « achetez deux jeux Switch, obtenez le producteur de contenu a discuté du troisième gratuit » que Best Buy propose maintenant. Selon cette source, Best Buy viderait délibérément ses étagères en prévision d’un événement majeur lié à Nintendo. Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus grand que la sortie du Switch de nouvelle génération.

La chaîne populaire SwitchForce a récemment discuté du tweet de Nash Weedle, suggérant qu’une annonce Switch 2 pourrait être en préparation pour juillet. Le commentateur de jeux bien connu Jeff Grubb a entendu des rumeurs d’un événement Nintendo Direct en juillet. Cependant, il est important de souligner que les kits de développement sont souvent distribués bien avant la sortie officielle d’une console. Par exemple, il y a eu des rumeurs sur un système Nintendo Switch 4K en septembre 2021, et les kits de développement PlayStation 5 sont apparus pour la première fois sur des photos divulguées plus d’un an avant la sortie de la PS5.

Nintendo nous retient

En plus de cela, nous avons décidé de faire des recherches et avons découvert quelques annonces officielles faisant référence à la future Switch 2 et à ses fonctionnalités. La puissance du prochain système de Nintendo a peut-être été révélée par le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui a été référencé dans un e-mail au président de Nintendo Shunturo Furukawa lors de l’audience Microsoft contre FTC la semaine dernière. Selon l’e-mail, le remplacement de la Nintendo Switch fonctionnerait « plus en ligne avec le hardware de huitième génération ». Pour ceux qui ne le savent pas, la Xbox One et la PlayStation 4 en sont à la huitième génération.

« Compte tenu de l’alignement plus étroit des plates-formes Gen 8 et de nos offres précédentes sur PS4 et Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pouvons faire quelque chose de convaincant pour NG [next-gen] Changez aussi.

D’après les autres remarques de Kotick, il n’est pas clair s’il révélait des informations sur la Nintendo Switch 2 ici.

« Je pense que nous envisagerions [putting Call of Duty on the Switch’s successor] une fois que nous avons eu les caractéristiques, mais nous n’en avons pas pour le moment.

De plus, dans une transcription récemment téléchargée de la session de questions-réponses lors de la récente assemblée des actionnaires de Nintendo, Furukawa a déclaré que la console de nouvelle génération de Nintendo, le successeur du Switch, utilisera le même système de compte Nintendo que celui actuellement utilisé sur le Switch.

Selon les retours actuels, la Nintendo Switch de nouvelle génération sera rétrocompatible, presque aussi puissante qu’une PS4, et aura des conceptions de contrôleurs uniques. Cependant, Nintendo n’en a confirmé aucun, alors soyez prudent. On peut supposer qu’il s’agit du supposé « Switch Pro », mais la rumeur supplémentaire d’un nouveau contrôleur « secret » contredirait cela.

Le Switch 2 devrait prendre en charge 4K

Dans un premier article, nous avons parlé de tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Switch 2. À ce moment-là, nous avons découvert qu’un Nintendo Switch 2 potentiel pourrait présenter une résolution 4K, mais uniquement en mode station d’accueil TV. Le mode portable restera très probablement à une résolution de 1080p. En 2023, nous ne pensons pas que Nintendo continuera à utiliser la résolution 720p pour le mode portable. L’incertitude entoure le type d’affichage – peut-être un OLED ou un Mini LED. Oui, il y a des retours que cette console utilisera la Mini LED. Nintendo pourrait continuer à travailler avec la société taïwanaise Innolux, semble-t-il. Cela pourrait aider l’entreprise à améliorer la durée de vie de la batterie et la qualité de l’image.

Conclure

Seules la PlayStation 2 et la Nintendo DS ont vendu plus d’exemplaires que la Nintendo Switch, ce qui en réalité l’un des systèmes de jeu les plus populaires de tous les temps. Selon VGChartz, la Switch s’est vendue à plus de 126,51 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en mars 2017, il y a plus de six ans. Il est donc logique que les révélations aient provoqué un tel émoi en ligne.

Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs et non des faits. Mais le Switch 2 a fait l’objet de beaucoup trop de fuites et de spéculations. En conséquence, nous pensons que sa date de sortie approche et que nous l’obtiendrons très probablement bientôt.

Actualité mobile et vidéo de la semaine