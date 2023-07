Microsoft partage des informations sur la Sony PS5 Slim dans un document judiciaire

La bataille juridique avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et Microsoft est toujours en cours. Après tout, le juge n’a pas encore pu se prononcer. Et avec le combat, nous obtenons des informations privilégiées sur les consoles à venir. Par exemple, la Sony PS5 Slim, qui, selon Microsoft, sortira plus tard cette année.

En réalité, Microsoft a même divulgué les informations sur les prix de la PlayStation 5 Slim. Selon le géant de la technologie, Sony le proposera à 399,99 $. Ce prix semble raisonnable, car la version standard de la Sony PS5 a également été lancée au même prix.

Désormais, pourquoi Microsoft révèle-t-il des informations sur la Sony PS5 Slim ?

Le document publié faisait partie du procès de la Federal Trade Commission (FTC) contre Microsoft. Il vise à déterminer le sort d’une proposition d’injonction préliminaire contre l’acquisition de 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard. Dans un paragraphe concernant le prix, les fabricants de Xbox ont tenté de convaincre le juge que la Nintendo Switch devait être considérée comme étant sur le même marché que la PS5 et la Xbox de Sony.

Microsoft soutient que cette comparaison contribue à améliorer la perception de la position de Xbox sur le marché des consoles. Cependant, ce n’est pas le principal point fort. La dernière phrase du paragraphe est ce qui nous intéresse le plus. C’est la phrase où Microsoft a donné des détails internes sur PS5 Slim.

La dernière ligne se lit comme suit: « PlayStation vend également une édition numérique moins chère pour 399,99 $ et devrait sortir une PlayStation 5 Slim plus tard cette année au même prix réduit. » De plus, Microsoft a fourni des détails supplémentaires sur la console portable PS5 dans le même document judiciaire.

Microsoft indique que Sony publiera la version portable de la PS5 pour moins de 300 $. Encore une fois, Microsoft dit ces déclarations pour indiquer clairement que Xbox a trop de défis à surmonter. Et le fabricant de Xbox pense que ces déclarations pourraient augmenter les chances de gagner de la piste.

