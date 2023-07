Xiaomi Mix Fold 3 est officiel et devrait arriver en août

Lu Weibing, le président de Xiaomi, a fait une annonce passionnante aujourd’hui. Il a officiellement annoncé l’arrivée du Xiaomi Mix Fold 3 en août. Le président a fait l’annonce à une question sur Weibo, une célèbre plate-forme chinoise de médias sociaux.

Dans les commentaires, il a mentionné que Xiaomi avait une mise à niveau d’usine. Connue sous le nom de Smart Factory, cette mise à niveau produira en masse le Xiaomi Mix Fold 3. Autrement dit, le téléphone pliable marquera les débuts de la nouvelle usine de Xiaomi. Et comme l’usine équipe des améliorations cruciales, le prochain pliable verra de nombreuses améliorations.

Quelles mises à niveau pouvez-vous attendre de Xiaomi Mix Fold 3

Lu Weibing a déclaré que la nouvelle usine de Xiaomi avait subi d’importantes mises à niveau en termes de systèmes de fabrication. Toutes ces mises à niveau garantiront que le Mix Fold 3 est plus robuste et durable que le Mix Fold 2. De plus, la mise à niveau d’usine vise à rendre le prochain appareil encore plus fin que son prédécesseur.

Il est également confirmé que le Mix Fold 3 possède des appareils photo de marque Leica. Ce réglage Leica rend les systèmes de caméras plus capables de prendre des photos incroyables. Xiaomi travaille déjà avec Leica depuis quelques années. Et l’un des derniers produits de cette collaboration est le Xiaomi 13 Ultra, qui offre des performances de caméra époustouflantes.

Cela dit, le fait que Mix Fold 3 soit plus fin que Mix Fold 2 est assez impressionnant. Si vous vous en souvenez, le Mix Fold 2 a une épaisseur de 11,3 mm à l’état plié. Cette mesure est déjà étonnante, surtout si vous la comparez aux appareils Galaxy Z Fold de Samsung.

Ainsi, le fait que Xiaomi ait réussi à rendre le Mix Fold 3 plus fin que 11,3 mm pourrait causer des problèmes aux appareils pliables Galaxy.

Caractéristiques attendues du Xiaomi Mix Fold 3

On ne sait pas grand-chose sur les caractéristiques du Xiaomi Mix Fold 3. Mais l’appareil devrait être fourni avec une caméra sous-écran. Il sera présent dans l’écran pliable, qui offrira aux utilisateurs une expérience visuelle immersive. L’écran extérieur aura probablement la même conception et la même configuration que le Mix Fold 2.

En ce qui concerne l’appareil photo, le Xiaomi Mix Fold 3 devrait être doté d’une configuration robuste. Le principal atout est l’objectif zoom périscope, qui vous permettra de faire un zoom optique 5x et de capturer des gros plans sans perdre les détails des images.

De plus, comme le Mix Fold 3 sera un appareil phare de Xiaomi, il serait prudent de supposer que nous aurons un processeur Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur. Ce chipset est le SoC Android phare actuel de Qualcomm. Et en termes de charge, la charge sans fil de 50 W sera prise en charge.

Disponibilité

Si vous avez suivi les versions Mix Fold de Xiaomi, vous savez peut-être déjà que les appareils ont une disponibilité limitée. Dans le passé, Xiaomi a lancé le Mix Fold 1 et Fold 2 exclusivement en Chine. Nous n’avons vu aucun lancement mondial après les événements de lancement initiaux.

Et selon une rumeur récente, il en sera de même pour le Xiaomi Mix Fold 3. C’est-à-dire que le produit phare pliable de Xiaomi ne verra pas de sortie mondiale. Ce serait une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience l’appareil.

Après tout, nous, les passionnés de technologie, en avons assez de voir les fabricants chinois ne pas commercialiser leurs appareils phares sur le marché mondial. C’est une tendance ennuyeuse qui dure depuis quelques années maintenant. Mais encore une fois, Xiaomi n’a pas officiellement dévoilé cette information. Nous devrons donc attendre et voir si Mix Fold 3 restera confiné à la Chine.

Actualité mobile et vidéo de la semaine