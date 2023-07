L’aide AI de Mozilla infecte la documentation web avec des hallucinations GPT

Facepalm : Anciennement connu sous le nom de Mozilla Developer Network, MDN Web Docs est un référentiel de documentation fournissant des ressources d’apprentissage pour les développeurs web. Le site s’efforce d’être une source fiable d’informations « pour les développeurs par les développeurs », mais Mozilla a maintenant décidé de l’alimenter en algorithmes d’IA générative – et les développeurs ne sont pas du tout satisfaits.

Mozilla a récemment annoncé AI Help, un outil basé sur l’IA générative conçu pour être un nouveau « compagnon de résolution de problèmes » pour les développeurs web qui cherchent des réponses sur MDN Web Docs. Le site héberge des documents sur CSS, HTML, JavaScript et d’autres technologies web depuis 2005, et il est devenu une ressource faisant autorité avec des contributions provenant de bénévoles, de grandes entreprises comme Microsoft et Google, et bien sûr de Mozilla docs également.

Depuis 2017, le service MDN héberge également toute la documentation web de Samsung après que l’entreprise coréenne a décidé de fermer ses propres projets de documentation. Inutile de dire que lorsque Mozilla décide d’apporter un ajout important et inattendu à MDN, les développeurs peuvent réagir de manière imprévisible et passionnée.

Selon Hermina Condei, directrice du MDN, AI Help a été conçu pour optimiser les processus de recherche des développeurs et leur permettre de trouver « rapidement et facilement » les informations dont ils ont besoin. AI Help utilise l’API d’OpenAI pour guider les utilisateurs vers ChatGPT, et l’IA générative devrait extraire les « informations les plus pertinentes » du référentiel de documentation complet de MDN.

Comme tout le monde et son chien le savent maintenant, l’IA générative ne doit pas être considérée comme une source d’information fiable, quelle qu’elle soit. L’algorithme n’a aucune intelligence, aucune conscience de quoi que ce soit, et il se contente d’assembler des mots pour essayer de trouver la réponse la plus statistiquement valable aux demandes textuelles des utilisateurs.

Mozilla a demandé des commentaires sur l’introduction de l’aide AI, et les développeurs ont répondu en masse.

Un problème GitHub ouvert pour Yari, qui est le code de la plateforme alimentant le service MDN, décrit clairement l’état lamentable dans lequel se trouve actuellement cette fonction « AI Help ». « Eevee », le développeur qui a ouvert le problème, décrit la fonction d’IA générative comme une « décision étrange » pour une référence technique où les réponses humaines « peuvent être correctes par hasard, ou peuvent contenir des faussetés convaincantes ».

Beaucoup d’autres développeurs ont participé à la discussion, décrivant l’aide à l’IA comme une potion « d’huile de serpent » qui est « pire qu’inutile » pour les raisons décrites par Eevee et bien d’autres encore.

Les commentaires les plus bienveillants indiquaient que la fonction d’aide de l’IA était susceptible de causer « beaucoup plus de dégâts qu’elle ne pourrait en aider », tandis que d’autres développeurs, moins sympathiques, ont rapidement rejeté la fonction comme un ajout « profondément erroné » qui produirait de la désinformation à grande échelle – « comme toutes les autres applications LLM ».

En lisant le numéro de Yari, on a l’impression que personne, absolument personne ne semble aimer l’idée d’un algorithme d’IA générative répondant à des questions sur de la documentation web réelle. En fin de compte, un mainteneur de MDN nommé « sideshowbarker » a déclaré que l’aide AI semble être quelque chose que Mozilla a décidé de faire de son propre chef « sans donner aucune information de quelque sorte que ce soit » aux autres parties prenantes du MDN.

Cette nouvelle fonctionnalité d’IA est une « monumentale mauvaise idée », a fait remarquer sideshowbarker, et il a promis de faire remonter personnellement le problème en interne chez Mozilla « aussi haut que possible », dans le but de le faire supprimer « absolument dès que possible ». Le bouton AI Help a été mis en pause et ne sera plus disponible, du moins pour le moment.

