La version bêta 3 de One UI Watch 5 devient officielle pour la Galaxy Watch 5 et la Watch 4

Le mois dernier, Samsung a annoncé le programme de test de la version bêta de One UI Watch 5 pour les Galaxy Watch 4 et Watch 5. Aujourd’hui, la société a commencé à déployer la troisième version bêta pour les testeurs. Cette mise à jour progressive permet de résoudre un certain nombre de problèmes et d’améliorer l’expérience globale sur les Galaxy Watch. Lisez la suite pour en savoir plus sur la One UI Watch 5 Beta 3.

Samsung propose la version bêta incrémentale avec le numéro de build R9200XXU1ZWFC. La version d’aujourd’hui pèse environ 426 Mo, ce qui est plus lourd que la deuxième version bêta. La mise à jour incrémentale est disponible pour les utilisateurs en Corée du Sud et aux États-Unis. Si vous êtes un testeur de la version bêta de la One UI Watch 5, vous recevrez la nouvelle mise à jour sur votre montre par voie hertzienne.

Le changelog officiel de la mise à jour confirme plusieurs améliorations, notamment la résolution d’un problème lié à la mesure de l’oxygène dans le sang pendant le sommeil, une meilleure expérience visuelle dans les environnements lumineux, des améliorations de l’alimentation, un nouveau correctif de sécurité, et bien plus encore. La mise à jour pourrait apporter des améliorations à la durée de vie de la batterie des Galaxy Watch 4 et Watch 5. En ce qui concerne la sécurité, la version d’aujourd’hui apporte le correctif de sécurité de juillet.

Les utilisateurs des séries Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 de Corée du Sud et des Etats-Unis peuvent facilement rejoindre le programme bêta en faisant une demande de bêta à partir de l’application Samsung Members. Oui, la disponibilité de la version bêta est actuellement limitée à deux régions. Nous ne savons pas si elle sera disponible dans d’autres régions ou non.

Si votre Galaxy Watch fonctionne déjà avec la version bêta de One UI Watch 5, vous recevrez la mise à jour incrémentale par voie hertzienne. Vous pouvez facilement effectuer la mise à jour à partir de l’application Galaxy Wearable > ; Paramètres > ; Software Updates.

