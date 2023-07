La Chine riposte aux restrictions américaines sur les puces en contrôlant les exportations de gallium et de germanium, deux métaux technologiques essentiels

Que s’est-il passé ? La Chine a riposté aux propositions américaines visant à renforcer les restrictions à l’exportation des puces d’intelligence artificielle en annonçant de nouveaux contrôles sur les exportations de gallium et de germanium, deux métaux essentiels pour les industries des semi-conducteurs, des télécommunications et des véhicules électriques.

Comme le rapporte Bloomberg, le ministère chinois du commerce a déclaré dans un communiqué hier (lundi) qu’à partir du 1er août, les exportateurs de gallium et de germanium, ainsi que de leurs composés chimiques, devront demander des licences au ministère du commerce s’ils veulent commencer ou continuer à exporter ces métaux hors du pays. Ils devront également fournir des informations détaillées sur les acheteurs étrangers et sur l’utilisation qui sera faite des matériaux.

Le ministère du commerce affirme que cette mesure vise à « sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux ».

La Chine est le premier producteur mondial de gallium et de germanium, produisant environ 94 % de l’offre mondiale du premier métal et 83 % de celle du second, grâce aux coûts de production moins élevés du pays. Bien qu’ils ne soient pas rares ou difficiles à trouver, la Chine les vend à bas prix et leur extraction peut être coûteuse.

Ces deux métaux sont utilisés dans une large gamme de produits. Le germanium est utilisé dans les communications par fibre optique, les lunettes de vision nocturne, les satellites d’exploration spatiale, les panneaux solaires, le rétroéclairage des écrans LCD et bien d’autres produits.

Le gallium est un élément important de l’industrie des semi-conducteurs et est utilisé dans les communications sans fil, les téléphones, les diodes électroluminescentes, etc.

« Le germanium et le gallium sont absolument essentiels pour les industries de haute technologie », a déclaré Anthony Lipmann, directeur du négociant en métaux londonien Lipmann Walton & ; Co.

La décision de la Chine pourrait se retourner contre elle si les prix du gallium et du germanium augmentaient suffisamment pour que d’autres pays commencent à exploiter et à vendre ces métaux. Dans ce cas, la domination de la Chine pourrait s’en ressentir.

« Lorsqu’ils cesseront d’étouffer les prix, il deviendra soudain plus viable d’extraire ces métaux en Occident, et la Chine aura à nouveau un objectif propre », a déclaré Christopher Ecclestone, directeur de Hallgarten & ; Co. « Pendant un court laps de temps, elle obtient un prix plus élevé, mais elle perd ensuite sa position dominante sur le marché – la même chose s’est déjà produite pour d’autres produits comme l’antimoine, le tungstène et les terres rares.

La décision de la Chine est probablement une réponse aux sanctions prises par le gouvernement américain à l’encontre du pays. Il a été rapporté la semaine dernière que l’administration Biden pourrait renforcer les contrôles à l’exportation sur les puces d’IA vers la Chine, ce qui, selon NVIDIA, risque d’entraîner des pertes permanentes pour l’industrie américaine. À la demande des États-Unis, le gouvernement néerlandais restreint également les ventes à la Chine des outils avancés de fabrication de puces d’ASML.

